KrF får trolig minste gruppe siden 1936

Desperat kamp mot sperregrensen gikk mot nederlag i natt.

Dag-Inge Ulstein og konen Ingjerd Mella Ulstein fulgte spent med på opptellingen mandag kveld.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Førstekandidat i Hordaland KrF, Dag-Inge Ulstein, er inne på Stortinget.

Men partiet hans lå klokken 00.40 under sperregrensen, med få stemmer igjen å telle.

Rundt midnatt meldte flere medier at håpet nå var ute for partiets mål om å komme over sperregrensen på fire prosent.

– Jeg skulle ønske vi fikk et bedre resultat. Samtidig er jeg veldig stolt av alle våre frivillige og folkene i organisasjonen som har brukt masse tid på stand, i debatter og reist masse. Vi var nær sperregrensen, konstaterer Ulstein etter valgnederlaget.

Bollestad innser nederlaget

– En skal aldri si aldri, men det ser ut som at vi havner på 3,9 prosent. Det er selvsagt veldig skuffende, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad.

Hun mener det er stor forskjell på å være tre stortingsrepresentanter mot de rundt åtte de ville fått hvis de havner over sperregrensen.

– Det betyr at vi som er igjen må jobbe for to. Det er et nitidig arbeid å løfte KrF igjen. Men jeg mener oppriktig at det er plass til KrF i norsk politikk. Den plassen må vi finne og ta, sier Bollestad.

Olaug og Jan Frode Bollestad på KrFs valgvake i Oslo.

– Helt på håret

Førstekandidat Dag-Inge Ulstein i Hordaland lå godt an til stortingsplass selv, men partiet hans lå under sperregrensen nasjonalt.

– Men det er veldig tett. Dette blir hårfint, sa Ulstein mens det fortsatt var et håp om å komme over sperregrensen.

I Hordaland lå KrF an til å få 4,9 prosent, som i så fall blir en nedgang på 0,6 prosentpoeng, men altså nok til å gi Dag-Inge Ulstein direktemandat til Stortinget.

Det ligger an til å bli en veldig liten partigruppe i Stortinget, trolig bare tre representanter. Det er fem færre enn i dag, og i så fall den minste partigruppen KrF har hatt siden 1936. Da var partiet bare tre år gammelt.

– Nå skal vi starte arbeidet med å komme tilbake over sperregrensen igjen, sier Ulstein.

– Blir redusert til miniparti

Også på KrFs valgvake i Oslo var stemningen avventende.

Avtroppende stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan mener det er helt avgjørende for KrF å komme over sperregrensen.

– Dette er et være eller ikke være for oss. Hvis vi ikke kommer over sperregrensen, er vi redusert til et miniparti som blir oppfattet å bare representere en bitte liten del av Norge.

Ropstad erkjente nederlag

Brannalarmen gikk under KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads takketale til valgvaken. Da hadde Ropstad takket for partiets innsats, og sagt at regjeringen vil gå av.

– Det er en ting som er klart. Det er at regjeringen har mistet støtten i Stortinget, og vi vil gå av så snart en ny regjering er på plass, sa Ropstad.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad erkjente nederlaget på KrFs valgvake på Vulkan Arena i Oslo.

Stiftet i Bergen

Stifter og KrFs første stortingsrepresentant var Nils Lavik fra Eksingedalen. Partiet ble stiftet på Bibelskolen i Bergen den 4. september 1933.

Siden har KrF fått inn minst én stortingsrepresentant fra Hordaland i alle valg.

– Det er mange som snakker om 1933, ja. Vi kan ikke bryte den rekken. Men jeg har en veldig god følelse, sa Ulstein før valgkvelden.

Mandag kveld var det fortsatt usikkert om 88 år med representasjon fra Hordaland skal bli til 92.

Byråd Beate Husa fulgte valget på sin egen 50-årsdag.

– Ser mørkt ut

KrFs byråd Beate Husa fylte 50 år valgdagen. Hun forteller at hun feiret litt på forhånd, for sikkerhets skyld.

– Det ser mørkt ut nå. Men jeg gir ikke opp før alle stemmene er talt opp, sier Beate Husa (KrF). De fleste har forlatt valgvaken på Forum.

– Det er veldig skuffende, slik resultatet ser ut nå, erkjenner Husa.

KrF ligger an til kun tre mandater på Stortinget.

– Det vil kreve beinhard prioritering å få frem KrFs kjernesaker.