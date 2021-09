Desperat kamp mot sperregrensen for KrF og Ulstein

Skjebnekvelden for KrF var fortsatt uavklart mandag kveld. Partiet risikerte å få den minste stortingsgruppen siden 1936.

Dag-Inge Ulstein og konen Ingjerd Mella Ulstein fulgte spent med på opptellingen mandag kveld.

Publisert Publisert Nå nettopp

Førstekandidat i Hordaland KrF, Dag-Inge Ulstein, var inne på Stortinget, ifølge prognosen som ble offentliggjort klokken 21. Over to timer senere lå partiet fortsatt omtrent akkurat på sperregrensen.

Da firetallet kom opp på skjermen første gang på valgvaken på Forum brøt KrF-erne ut i applaus.

– Det er så tett mellom partiene at ingenting er avgjort, sa Ulstein.

– Helt på håret

Klokken 23.15 var det fortsatt høyst usikkert om Ulstein får stortingsplass, og om partiet hans kom over sperregrensen nasjonalt.

Prognosen da tilsa at partiet ville ende med 3,9 prosent nasjonalt, som er rett under sperregrensen. Men prognosen svingte over og under grensen.

I Hordaland lå KrF an til å få 4,9 prosent, som i så fall blir en nedgang på 0,6 prosentpoeng, men nok til å gi Dag Inge Ulstein direktemandat til Stortinget.

– Se så jevnt det er, sa Ulstein. – det her kommer til å bli spennende utover. Nå er det helt på håret.

Kan bli minste på 85 år

Han understreket han ikke er fornøyd før han vet om KrF kommer over sperregrensen.

KrF gjør det normalt atskillig bedre i Hordaland enn nasjonalt, så det er fullt mulig at Ulstein vinner et direktemandat i Hordaland, men at partiet samtidig faller under sperregrensen.

I så fall vil det bli en veldig liten partigruppe i Stortinget, trolig bare tre representanter. Det er fem færre enn i dag, og i så fall den minste partigruppen KrF har hatt siden 1936. Da var partiet bare tre år gammelt.

Stiftet i Bergen

Stifter og KrFs første stortingsrepresentant var Nils Lavik fra Eksingedalen. Partiet ble stiftet på Bibelskolen i Bergen den 4. september 1933.

Siden har KrF fått inn minst én stortingsrepresentant fra Hordaland i alle valg.

– Det er mange som snakker om 1933, ja. Vi kan ikke bryte den rekken. Men jeg har en veldig god følelse, sa Ulstein før valgkvelden.

Mandag kveld var det fortsatt usikkert om 88 år med representasjon fra Hordaland skal bli til 92.

Byråd Beate Husa fulgte valget på sin egen 50-årsdag.

– Krisepsykolog

KrFs byråd Beate Husa fylte 50 år valgdagen. Hun forteller at hun feiret litt på forhånd, for sikkerhets skyld.

– Hva gjør dere hvis Ulstein ikke kommer inn?

– Da håper jeg vi har satt av penger til krisepsykolog. Det blir en gedigen nedtur, sier Husa – før hun henter seg inn igjen.

– Da begynner vi å bygge laget igjen.

– Kan bli redusert til miniparti

Også på KrFs valgvake i Oslo var stemningen avventende

– Det er tidlig på kvelden, men jeg har god tro, sa nestleder Olaug Bollestad.

Avtroppende stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan mener det er helt avgjørende for KrF å komme over sperregrensen.

– Dette er et være eller ikke være for oss. Hvis vi ikke kommer over sperregrensen, er vi redusert til et miniparti som blir oppfattet å bare representere en bitte liten del av Norge.

Ropstad erkjente nederlag

Brannalarmen gikk under KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads takketale til valgvaken. Da hadde Ropstad takket for partiets innsats, og sagt at regjeringen vil gå av.

Stortingsvalget 2021 Nyhetsbrev Guro Holm Bergesen er nyhetsleder for politikk i BT. Hver ukedag frem til valget velger hun ut sakene du bør få med deg fra valgkampen. Meld meg på

– Det er en ting som er klart. Det er at regjeringen har mistet støtten i Stortinget, og vi vil gå av så snart en ny regjering er på plass, sa Ropstad.