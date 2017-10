Helge Nicolaysen (74)

- Bare trappen er igjen av huset, slik det stod da besteforeldrene mine kjøpte her i Strangebakken. Første påskedag 1987 var det storbrann her. Huset ble totalt utbrent. Heldigvis ble ingen skadet. Dagen etter stod hele nabolaget utenfor. Da lovet jeg alle at huset skulle bygges opp igjen, nøyaktig slik det var. Jeg er stolt av at jeg klarte å holde løftet.