Bergen på topp 20-liste over Europas beste byer.

Det internasjonale, New York-baserte reisemagasinet Condé Nast Traveler har plassert Bergen som en av sine topp 20 byer å besøke i Europa.

Da magasinet spurte leserne sine om hvilke favorittbyer de hadde i Europa i 2017, kom det inn flere hundretusen stemmer fra folk fra hele verden. Blant listens nykommerne er Bergen.

«Norges nest største by, Bergen, er kjent for sin vakre havn, den fargerike Bryggen og de «syv fjell» som omgir byen. Byen er også en «hotbed» for kultur ...» skriver magasinet.

Det luksuriøse reisemagasinet trekker spesielt frem Festspillene (eller Bergen International Festival, som den blir omtalt som i utlandet) - kulturfestivalen som har blitt arrangert hvert år siden 1953, og som to uker på våren viser frem internasjonal og norsk musikk, dans, litteratur, visuell kunst, til stor glede for bergensere og tilreisende.

Studentbyen Bergen

Ole Warberg, reiselivsdirektør i Bergen Reiselivslag, syns det er stas at Bergen har kommet med på Condé Nast Travelers Europaliste, som første norske by.

– Gjennom årene har Bergen havnet høyt på flere slike kåringer av forskjellig slag. Denne gigantlisten, som i tillegg er stemt frem av de reisende selv, er definitivt en liste vi ønsker å være en del av, sier Warberg.

I reisemagasinets anbefaling av Bergen står det også:

«Ti prosent av innbyggerne i Bergen er studenter, noe som betyr at – shhh – byen føles ofte livligere og mer levende enn storebror (og hovedstaden) Oslo.»

Vegar Valde

– Dette syns vi er spesielt hyggelig! Som reisende søker man gjerne lokalbefolkningen, og med 30.000 studenter utmerker Bergen seg som en ungdommelig og livlig by. En aktiv lokalbefolkning gjør også at tilveksten av aktiviteter, kultur og restauranter er stor, noe turistene setter pris på, sier Warberg.

Økning av amerikanere

Fremdeles er den norske naturen og fjordene den sterkeste drivkraften for de fleste turistene som besøker Vestlandet, men siden Bergen i 2000 ble kåret til europeisk kulturbyhovedstad, har også kulturlivet i Bergen blitt mer opptatt av turistene.

2016 var det tredje året på rad da norsk reiselivsbransje kunne melde om en kraftig økning av utenlandske turister. I Bergen er det spesielt amerikanerne som har gjort storinnrykk.

– Hittil i år har antall amerikanske turister som besøker Bergen økt med over 60 prosent, noe som skyldes at Flesland fikk direkteruter til og fra New York og Boston. Snøballeffekten av dette er svært god, sier Warberg.

Selv om reiselivsbransjen i Bergen hadde en treg start på 2017, tror Warberg at Bergen – nok en gang – kommer til å sette besøksrekord.

– Sommersesongen strekker seg stadig lenger i begge retninger. I august og september hadde vi også en økning på rundt 20 prosent, og høstsesongen har vært sterk. Det er derfor slett ikke utenkelig at også 2017 blir et rekordår.