En mann på 89 år er bekreftet omkommet etter at en truck og en person havnet i sjøen i Hyllestad.

Klokken 12.18 torsdag ettermiddag fikk politiet melding om at en truck og en person var savnet ved en kai ved Sognnes i Hyllestad.

– Det var pårørende som varslet politiet, men det er ikke vitner til ulykken. Brannmenn og en redningsmann fra Luftambulansen fikk reddet mannen på land, men han ble bekreftet omkommet på stedet, forteller operasjonsleder Kai Henning Myklebust.

De siste observasjonene av mannen ble gjort nede ved et bryggeområde i det indre havnebassenget. Politiet har sikret stedet og vil foreta åstedsgranskning. Trucken som torsdag ettermiddag fremdeles befant seg i sjøen, vil bli sendt inn for tekniske undersøkelser.

Alle nødetatene rykket ut da mannen ble meldt savnet, men redningsdykkere og et redningshelikopter returnerte etter at meldingen kom om at 89-åringen var tatt opp på land.

Like før klokken 14 torsdag ettermiddag bekreftet politiet at mannen er omkommet.