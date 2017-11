Eit jordras har tatt med seg delar av vegen ved Dalsøyra i Gulen. Nokre velta tre, vann i vegane og stengde fjellovergangar er ellers fasit etter stormnatta.

Meteorologane varsla sterk storm langs kysten og orkan ved Stad i natt.

– Det vil og blåse godt innover fjordane i morgon tidleg. Fronten på uvêret vil passere i morgontimane, men i Bergen vil dette berre merkast som kastevind og regnbyer, sa meteorolog Oddlaug Nesse onsdag kveld.

Fasiten er tidleg torsdag at det vart målt sterk storm ved Stad i natt, skriv meteorologisk institutt på Twitter.

Jordras i Gulen

Politiet melder om ei roleg natt trass uvêret.

– Vi har fått inn to-tre meldingar om nokre tre som har velta og litt vann i vegbanen her og der. Det regnar og bles godt, men utanom det har det vore ei roleg natt, seier operasjonsleiar Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Klokka 06.19 melder brannvesenet at dei er på veg til Starefossen til ein bolig som har fått vatn inn i kjellaren.

Ved 6.30-tida kom melding om eit jordras på fylkesveg 57 ved Dalsøyra i Gulen. Ein del av vegbana skal ha rast ut.

– Det er snakk om at om lag halve breidda på vegen har rast ut i om lag 50 meters lengde, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit.

Ingen er tatt av raset, men vegen vil vere stengd inntil vidare.

På Hardangervidda er det kolonnekøyring for alle køyretøy på grunn av uvêr. Vegtrafikksentralen varslar at det også kan bli innført kolonnekøyring over Vikafjellet på kort varsel.

Hos Vegtrafikksentralen var tempoet i ferd med å ta seg opp tidleg torsdag morgon, da folk kom seg ut på vegane og oppdaga stormens herjingar. Dei ber folk vere oppmerksame på mykje vann i vegane fleire stader i bergensområdet.

Sterk vind langs heile kysten

Vêret kom vestfrå mot norskekysten.

– Vi har eit kraftig lågtrykk som har gått frå sør for Grønland. Nå ligg det ved Island. Det har med seg ein kraftig front som fører med seg veldig kraftig vind langs Norskekysten, sa statsmeteorolog Lars Andreas Selberg ved Vervarslinga på Vestlandet onsdag øfremiddag.

Klokka 10 onsdag vart det målt liten kuling ved Stad.

– Det kjem til å auke på utover ettermiddagen og kvelden. Rundt midnatt kjem det til å vere verkeleg heftig, og vi har varsla orkan ved Stad, sa Selberg.

yr.no

Også alle som bur i dei ytre strøka frå Bergen og nordover vil merke vinden godt, med liten til full storm på natta.

Fordi vinden kjem frå sør, vil Bergen truleg likevel ikkje bli veldig hardt ramma av uveret. Her vil det blåse sterkast mellom kl. 5 og kl. 7 torsdag morgon.

– Vind frå sør tek ikkje så voldsomt godt i Bergen. Ut over natta vil vinden dreie vestleg. Torsdag morgon til det framleis liggje på sterk kuling til liten storm ved Stad. Det minkar før torsdag kveld, så aukar det på igjen natt til fredag, seier statsmeteorolog Selberg.

Ikkje ekstremvêr

Uveret er ikkje så kraftig at det gjekk ut varsel om ekstremvêr.

– Stad ligg utsett til, så dette er ikkje veldig uvanlege forhold der, seier Selberg.

Det vil likevel vere lurt å hente inn lause gjenstandar. Å reinske takrennene kan også vere ein ide, ifølgje meteorologen. Vinden får nemleg følgje av til dels store nedbørsmengder.

– Særleg i ytre strøk i Nordhordland og dei ytre delane av Sogn og Fjordane vil det regne mykje. Dei kan kome 30–50 mm nedbør i løpet av seks timar i natt, seier statsmeteorologen.

Kanskje snø til helga

Temperaturane vil liggje på 8–10 grader. Mot helga vil det bli merkbart kjøligare – og kanskje også håp om snø og skiføre i høgda, dersom det blir meir nedbør.

– Det kan kanskje bli sludd og snø også så lågt ned som Bergen. I fjellet kan det bli skiforhold – men det er litt tidleg å seie sikkert, seier statsmeteorolog Selberg.