– KUNNE HA DØDD: Kenneth Johannessen prøver å tenke minst mulig på volden han ble utsatt for på Bryggen, og mener oppriktig at han har «vært heldig i uhellet». – Legen sier det er flaks at jeg lever. Jeg kunne ha dødd av det, i verste fall. Og de klarte å redde synet mitt. FOTO: Rune Sævig