Askøy kommune mangler kontroll på investeringsprosjekter, viser en ny rapport. Regningen er det innbyggerne som må ta.

Askevatnet skal bli Askøys nye hovedvannforsyning. Derfor vedtok kommunestyret i 2014 at to nye demninger ved Mølledammen på Ask skulle bygges. Pris: 19 millioner kroner.

Underveis steg utgiftene, og en stund kunne det se ut som om prosjektet ville ende på 85 millioner kroner. Årsaken var at det ble oppdaget at demningen sto på sviktende leiregrunn og ikke fast fjell, samt at veien måtte oppgraderes for at tungtrafikken skulle få tilkomst.

Mølledammen, som ble ferdigstilt i april i år, er nå sluttført til 73 millioner kroner, og ble altså nesten fire ganger så dyr som planlagt.

– Grunnleggende systemsvikt

En Deloitte-rapport bestilt av kontrollutvalget på Askøy viser blant annet at flere innkjøp og avgjørelser blir gjennomført uten at det foreligger formelle retningslinjer og rutiner, og uten å bli dokumentert. Rapporten tar utgangspunkt i prosjektet Mølledammen.

– Her er det avdekket klare avvik og grunnleggende systemsvikt fra begynnelse til slutt i et prosjekt, konkluderer varaordfører Bård Espelid fra Askøylisten.

Roar Christiansen

Espelid mener rapporten er tankevekkende, og påpeker at det til syvende og sist handler om forvaltning av knappe, kommunale midler.

– Det er et problem dersom vi politikere blir fremlagt prosjekter som viser seg å bli tre-fire ganger så dyre ved realisering. Det er spesielt viktig nå som Askøy står overfor flere svære investeringer.

I tillegg til oppdemningen av Askevatnet skal det bygges nytt vannforsyningsanlegg, og nytt ledningsnett for både vann og avløp skal legges. Et nytt kloakkrenseanlegg for søre Askøy er også i emning.

Bjørn Erik Larsen

Til sammen er det snakk om to-tre milliarder som skal investeres de neste ti til 15 årene. Med selvkost som prinsipp, tilfaller regningen innbyggerne. Fra dagens VA-avgift på 10.000 kroner i året for en gjennomsnittlig bolig, kan det altså bli snakk om utgifter på det dobbelte, har Askøyværingen tidligere skrevet.

Blir mer byråkrati

Varaordføreren påpeker at Mølledam-prosjektet beklageligvis ikke er et unikt tilfelle i Hordalands nest største kommune.

En tilsvarende revisjonsrapport i 2014 om prosjektstyring skulle sørge for at manglende rutiner for kvalitetssikring innenfor vann og avløp ble innført. Disse nye rutinene er, ifølge Deloitte, ikke fullført pr. i dag.

Rune Sævig

Rådmann Eystein Venneslan mener imidlertid at dagens situasjon i kommunen er bedre, og rapporten forteller også at kommunen har begynt arbeidet med å styrke fremtidig prosjektstyring.

– Kompetanseløftingen, særlig når det gjelder å håndtere innkjøp, og å skolere ansatte i prosjektledelse, har pågått over tid. Det har jeg lagt stor vekt på etter at jeg begynte som rådmann for vel to år siden, sier Venneslan.

Han forklarer at dette vil innebære at kommunen nå vil bruke mer tid og penger på prosjekter i startfasen, for å redusere den økonomiske risikoen når prosjekter allerede er igangsatt.