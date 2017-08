Tubaisten Christian Sommerseth (36) har spilt seg gjennom 75 lange kilometer fra Vøringsfossen til Geilo i løpet av helgen.

– Idéen kom egentlig litt spontant, forteller Christian Sommerseth om veddemålet som har ført ham over Hardangervidda med en ti kilo tung tuba på magen.

Sommerseth er tubaist i Sotra Brass, og i sommer skulle korpset fornye instrumentparken med en ny tuba.

Tapte veddemål

– Vi startet et spleiselag på Facebook, men det gikk ganske tregt i starten. Det var da jeg slengte ut at jeg skulle gå over Hardangervidda dersom vi fikk inn nok penger. En uke senere fikk jeg beskjed om at det bare var å gå til anskaffelse av ny tuba, forteller tubaisten.

Siden har han brukt sommeren på å komme i form til veddemålet.

Det var Vestnytt som først omtalte saken i helgen.

PRIVAT

Mørbanket

Når BT ringer Sommerseth søndag kveld, sitter han i bilen på vei hjem fra Geilo etter å ha klart det slitsomme målet.

Fredag la han ut på den 75 kilometer lange ferden fra Vøringsfossen til Geilo.

– På et tidspunkt tvilte jeg på om jeg i det hele tatt ville klare det. Kroppen var helt utkjørt og mørbanket etter å ha gått og spilt i 43 kilometer på lørdag. Heldigvis kom kroppen seg i løpet av natten, og i morges var jeg klar til å fortsette på siste etappe.

PRIVAT

Eget støtteapparat

Med seg på turen har den spreke tubaisten hatt et støtteapparat på åtte personer fra Sotra Brass. De har sørget for nødvendige drikkepauser og konserter underveis.

– Støtteapparatet mitt har spilt og gått sammen med meg. Å gå og spille hele veien er umulig, men de har passet på at jeg spiller med jevne mellomrom, forteller Sommerseth, som særlig skryter over to av medhjelperne.

– Styreleder i korpset, Elisabeth Hughes og Birthe Vik har gått rundt 50 kilometer hver sammen med meg, og det er en stor prestasjon det også, sier Sommerseth.

Variert repertoar

Hughes innrømmer at 75 kilometer på asfalt er veldig langt, og forteller at de innimellom gikk på ren viljestyrke. Hun mener innsatsen til Sommerseth er helt formidabel.

– Dette er en typisk idé for Christian. Vi sa jo i starten at dette var galskap, men det viste seg å bli en veldig god idé. Vi er jo ikke et helt vanlig A4-korps, sier Hughes.

Lørdag ble sykkelrittet Voss-Geilo arrangert, og både syklister og bobilturister fikk oppleve tubamusikk på Hardangervidda.

– Vi har hatt et ganske variert repertoar med alt fra forskjellige marsjer til Ole Edvard Antonsens «Vidda», så jeg vil si jeg har fått vist at tuba kan brukes til mer enn ompa-ompa, sier Sommerseth.

PRIVAT

–En fantastisk følelse

Søndag formiddag kom han i mål, ganske så gangsperr.

På Geilo ble han møtt av en velkomstkomité bestående av familie, venner og andre tuba-entusiaster som hadde fått med seg veddemålet.

– Det var helt nydelig å komme i mål. En helt fantastisk følelse, forteller Sommerseth.

Selv om han nå er stiv og støl, er han ikke i tvil om at den nye tubaen var verdt turen.

– Det har vært en fantastisk tur. Du får jo virkelig sett Hardangervidda på en helt annen måte enn om du kjører bil, både med fuglekvitter og sildrende bekker, sier Sommerseth.

Han presiserer samtidig at fremtidige veddemål vil begrense seg til Vidden mellom Fløyen og Ulriken.

– Hva skal du gjøre når du kommer hjem?

– Da skal jeg legge beina høyt og nyte svigermors lapskaus. Det skal virkelig bli godt.