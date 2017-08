De to italienske kameratene skulle på fotosafari i den norske fjellheimen. Nå står de robbet og rådløse tilbake.

Torsdag kveld kom kameratene fra Italia til Bergen med fly for å gjennomføre en tre ukers fotoekspedisjon i den norske fjellheimen. De leide seg inn på YMCA Hostel på Nedre Korskirkeallmenningen.

Overvåkingskamera

– Vi plasserte sekkene med alt vi hadde av utstyr for turen på rommet. Da vi kom tilbake til gjestehuset, var alt vi hadde med oss forsvunnet, forteller Edoardo Fertitta (30) og Massimiliano Rotolo (30).

Sekkene med utstyr inneholdt fotoutstyr og verdier til nærmere 50.000 kroner.

Rommet eller salen kameratene leide seg inn på hos YMCA Hostel har kort og lås, men tyven har tatt seg inn døren, som ikke var klemt tilstrekkelig igjen. Dette skjedde ifølge overvåkingskameraet tidlig fredag morgen ved 7-tiden.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Skulle til Trolltunga

BT treffer mennene utenfor Bergen politikammer, der de har anmeldt forholdet. Politiet søker nå i sentrum etter mannen som er fanget inn på overvåkingskamera. Et bilde viser mannen bærende på to sekker på vei bort fra åstedet.

– Hver av sekkene veier 20 kilo, så han kan ikke ha kommet langt om han ikke har disponert bil, sier Edoardo.

Planen var å reise til Odda i dag for å ta seg opp til Trolltunga. Deretter var planen å gå fra hytte til hytte i fjellet, over Hardangervidda, til Finse, gjennom Jotunheimen og til Geiranger.

Arkitekt og kjemiker

– Vi har planlagt dette i mange måneder. Bildene skulle brukes på nettstedet wherearewenow.it, men nå ser det ut til at vi må avlyse turen, sier Massimiliano, som ikke klarer å skjule sin skuffelse over å ha blitt robbet.

Han er selv arkitekt hjemme i Palermo, mens Edoardo jobber som kjemiker i London.

– Vi ble fortalt at Bergen var en by med lite kriminalitet, og trodde at vi kjøpte oss sikkerhet da vi la oss inn på YMCA Hostel. Vi kommer fra Palermo på Sicilia, mafiaens hjemland, til det vi trodde var trygge Bergen. Så opplever vi dette.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Inn i damedusjen

På Bergen YMCA Hostel treffer vi daglig leder Bjarne Ø. Graabræk. Han er orientert om hva som har skjedd, og viser hva som er problemet med døren.

– Det er bare å beklage. Vi har hatt uvedkommende som har tatt seg inn i rom hos oss tidligere. Om man ikke klemmer godt nok igjen, går ikke denne døren i lås, sier Graabræk.

Han sier at det har vært et tilfelle der uvedkommende har kommet seg inn i damedusjen på samme måte.

32 sengs sovesal

– Vi kommer for ettertiden til å henge opp en lapp på døren som sier at den må klemmes hardt igjen. Jeg kan ikke si at dette med tyveri er et stort problem, men noen tilfeller har det vært, sier Graabræk.

Rommet de to italienerne leide seg inn for natten var en 32 sengs sovesal.

– Vi anbefaler gjester som bor hos oss til å låse inn verdisaker på andre rom der ikke så mange befinner seg. Slike rom har vi mange av, sier den daglige lederen.

Ingen forsikring

Edoardo og Massimiliano er fortvilet. De har ikke ordnet med reiseforsikring, og står nå rådville i Bergen sentrum.

– Penger og reisedokumenter var det eneste vi ikke la igjen i bagasjen vi satte igjen på gjestehuset. Det vi hadde med oss har en verdi av rundt 5000 euro eller nærmere 50.000 kroner.

– Vi er villige til å gi en god finnerlønn hvis noen kan hjelpe oss med å få alt utstyret tilbake. Alternativet vi nå vurderer er å reise hjem igjen, sier Edoardo.