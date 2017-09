KRITISK: Forsvarer Anette Vangsnes Askevold mener at hun burde fått bedre tid til å forberede seg til fengslingsmøte. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Forsvarsadvokat fikk én natt på å lese 1600 sider

På 13 timer skulle forsvarer Anette Vangsnes Askevold lese seg opp for å kunne motsi varetektsfengsling for en klient. – Et anslag mot rettssikkerheten, mener forsvarergruppen.