Kvinne i 30-årene er tiltalt for mordbrann.

I september 2015 skal kvinnen i løpet av én natt ha tent på to hus og ett klesstativ, i tillegg til å ha gjort hærverk på to biler og en trampoline.

Det var natt til søndag, 6. september 2015, at kvinnen først skal ha tent på et søppelspann som sto inntil en husvegg i Meland, slik at det tok fyr i kledningen.

«Fem personer som lå og sov i huset kunne lett ha omkommet dersom brannen ikke var blitt oppdaget og slukket», står det i tiltalen.

Skal ha satt fyr på barnevogn

I samme tidsperiode beveget kvinnen seg til en annen adresse i nærheten. Her tente hun på en barnevogn som sto i inngangspartiet til huset.

Også her tok det fyr i kledningen. Fem personer i huset lå og sov.

Tingretten fastslår at det er stor sannsynlighet for at personene i begge husene ville omkommet dersom brannen ikke var blitt oppdaget og slukket.

På grunn av dette tiltales hun i henhold til den såkalte mordbrannsparagrafen (§ 148 i Straffeloven, 1902). Strafferammen er 21 års fengsel.

Hærverk ved fem adresser

Samme natt skal kvinnen ha ripet opp bilen ved ett av husene hun tente på. Hun skal også ha tent på et klesstativ fullt av klær ved en annen adresse i nærheten.

Kvinnen er også tiltalt for å ha ripet opp enda en bil på en fjerde adresse, samt ødelagt en trampoline på en femte adresse.

Dermed tiltales hun også for skadeverk (§ 291), der straffen innebærer enten bøter eller fengsel inntil ett år.

– Nekter all kjennskap til saken

Kvinnens advokat, Amund Bjørnsen sier til BT at hun stiller seg uforstående til tiltalen.

– Hun nekter å ha kjennskap til saken, og sier hun er uskyldig på alle punkter, sier advokaten.

– Mer enn det kan jeg strengt tatt ikke kommentere akkurat nå, legger han til.

Bjørnsen kjenner ikke til når tiltalen vil være ferdigbehandlet i tingretten.