Marie Elizabeth Melly (24)

- På slutten av tenårene merket jeg at det var noe som ikke stemte i kroppen min. Det var verking i ryggen og prikking i hendene, men etter en tid gikk det over og jeg tenkte ikke mer på det. Alt gikk fint, jeg studerte og hadde fine år inntil i fjor sommer, da fikk jeg sterke smerter i ryggen og hodet. I tillegg var konsentrasjonen borte. Etter undersøkelser på Haukeland var dommen klar: Jeg har MS. Legene i Norge kan kun tilby medisin som utsetter forverringen. Mitt håp er behandling i utlandet, men det koster femhundretusen kroner. De pengene har ikke jeg . Nå har kjente og ukjente satt i gang forskjellige innsamlinger for å hjelpe meg. Til nå har de klart litt over hundre tusen. Det er så rørende at folk er så snille. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å takke alle fra bunnen av mitt hjerte. All omtanken jeg opplever er med å holde motet mitt oppe.