Tomten på Nygård har ligget øde siden 2016. Nå bygges Bergens neste store kontorbygg her.

Prosjektet innebærer blant annet en ny gågate til Nygårdshøyden.

LAB entreprenør er i gang med grunnarbeidet i Nygårdsgaten 91–93. Foto: Tor Høvik

Drar du forbi Nygård for tiden, kan du se at det har begynt å skje ting på den store, tomme plassen ved bybanestoppet.

Tomten, som bare har vært en grusplass siden 2016, er i ferd med å forvandles til Bergens neste store kontorbygg.

Prosjektet er en del av en større plan for eiendomsutvikling på Nygård.

Ferdig om halvannet år

Bygget i Nygårdsgaten har fått navnet Nygaarden, og skal ligge vegg i vegg med Autogården.

De cirka 12.000 kvadratmeterne skal fordeles på åtte etasjer over bakkeplan, i tillegg til kjeller. Eier er eiendomsselskapet Entra, som eier blant annet Media City Bergen, rett over veien.

Bygget skal ligge rett bak Nygård bybanestopp, over gaten for Sats-bygget helt til høyre i bildet. Foto: AF gruppen (Illustrasjon)

Sturla Hjelmervik, leder for Entra i Bergen, skriver i en e-post til BT at det er mange hensyn å ta når man bygger i Bergen sentrum. Han skriver at samarbeid med både kommunen, naboer, byantikvaren og Statens vegvesen har vært sentralt.

«I tillegg er det alltid utfordrende med riggplass midt i en by. Vi er så heldige at vi eier en annen tomt i samme gate, og det bruker entreprenøren LAB som riggplass for prosjektet,» skriver Hjelmervik.

Prosjektet har en prislapp på over 233 millioner kroner, og skal etter planen stå ferdig mot slutten av 2022.

SANDS advokatfirma er første, og foreløpig eneste firma, som har signert leiekontrakt.

Slik skal bygge se ut fra bybanesporet på vei inn i sentrum. Til høyre i bildet er bybanestoppet Nygård. Foto: Mir (Illustrasjon)

Starten på videre utvikling

Den andre tomten Hjelmervik snakker om, er Johannes Bruns gate 16. I 2018 kjøpte Entra både Nygårdsgaten 91–93 og Johannes Bruns gate 16, som ligger bak, for rundt 135 millioner kroner.

Prosjektene blir to av flere byggeprosjekter på Nygård i årene som kommer. Også Universitetet i Bergen, med prosjektet Bergen Science city, skal bygge i området.

Hjelmervik skriver til BT at Entra har god dialog med UiB. De samarbeider blant annet om en «allmenning» – en ny, bilfri gate opp til Nygårdshøyden, som skal gå mellom byggene.

Slik ser tegningene av den nye «inngangen» til Nygårdshøyden ut. Universitetets bygg ligger på venstre siden av allmenningen, mens Nygaarden ligger til høyre. Foto: Arkitektgruppen Cubus (Illustrasjon)

Riving skapte debatt

Nygårdsgaten 91–93 har tidligere huset det gule bygget kalt Brukthuset, som ble revet i 2016. Rivingen av både Brukthuset og den gamle bensinstasjonen som sto like ved skapte debatt i BT.

Hjelmervik sier Entra ikke har tatt stilling til hvorvidt de tidligere byggene burde blitt bevart eller ikke, fordi de kjøpte tomten etter rivingen. Han mener likevel at næringsvirksomhet er med på å skape liv i Bergen sentrum.

– Generelt sett vil jeg si at Entra har et sterkt ønske om å bevare og ombruke eksisterende bygg. I Media City Bergen beholdt vi hele betongkonstruksjonen nettopp fordi vi skal være miljøledende og ser verdien av det eksisterende, skriver han.

Entras nye bygg skal stå der det gule Brukthuset og en bensinstasjon sto før. Foto: Odd Nerbø (Arkiv)

Kamp om kontorer i sentrum

BT har tidligere omtalt at flere hundre bedrifter har vært på jakt etter sentrumsnære kontorer, uten hell. At Entra likevel får bygge kontorbygg her, gjør at de kjenner på et «stort ansvar», skriver Hjelmervik.

– Nygaarden er en del av murbyen Bergen, og vi har funnet meget gode løsninger sammen med offentlige myndigheter for å få til en moderne versjon som passer inn i dette historisk viktige område, skriver han.