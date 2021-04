Etterlengtet opptur for Støre. Nå er han klart størst på rødgrønn side.

Ap gjør et solid byks på ny nasjonal meningsmåling, mens Sp går kraftig tilbake.

Ap-leder Jonas Gahr Støre jubler sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (til v.) og Petter Pilgaard etter å ha tatt seieren i en melkekonkurranse under Dyrsku’n i Seljord. Foto: Tore Meek / NTB

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kan ta med seg en hyggelig nyhet når partiet torsdag innleder sitt 68. ordinære landsmøte. Etter lang tid med motgang, gjør partiet nå sin beste måling siden august i fjor.

Partiet får 25,4 prosent på en måling som Respons Analyse har utført for Bergens Tidende og VG. Det er fortsatt 2,0 prosentpoeng dårligere enn krisevalget i 2017, men også 5,1 prosentpoeng bedre enn bunnmålingen i desember.

– Det er veldig hyggelig å gå inn i landsmøtet med løft på målingene. Det er også gledelig at det er et stabilt flertall for regjeringsskifte, men vi vet at valget blir jevnt, skriver nestleder Hadia Tajik i en e-post til BT.

– Mitt svar er det samme

Samtidig som Ap vokser, går Senterpartiet kraftig tilbake. Avstanden mellom de to partiene nå på hele 11,4 prosentpoeng i favør Arbeiderpartiet. I månedene januar og desember var de to partiene jevnstore.

For Ap betyr et slikt resultat at diskusjonen om den rødgrønne statsministerkandidaten skal hete Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum opphører.

– For meg er det uansett sakene som er viktig. Posisjonene er bare et middel, svarer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum når BT ber ham kommentere statsministerspørsmålet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har lagt bak seg noen tunge vintermåneder. Nå går det mot lysere tider skal vi tro BT og VGs måling for april. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Har du egentlig noen gang trodd på deg selv som statsminister?

– Jeg har fått spørsmål om dette minst 200 ganger. Mitt svar er det samme hele tiden. Posisjoner er bare til låns. Det er sakene som er viktig. Noen tror at sentralisering gjør Norge til et bedre sted. Jeg gjør det ikke.

– Dere har svevd høyt på målingene og snuste lenge på 20-tallet. Vil du være fornøyd med et valgresultat på 14 prosent?

– Jeg har ikke satt noe tall. Men med et slikt resultat vil vi gå mest frem for fjerde valg på rad.

Motgang for borgerlig side

På den borgerlige siden er det en annen situasjon. Med unntak av Høyre, som nok en gang befester sin posisjon som Norges største parti, er situasjonen kritisk for de tre andre partiene.

KrF er for 13. måling på rad under sperregrensen.

Venstre har vært under sperregrensen på ti av de siste tolv nasjonale målingene til Respons.

Frp ser ut til å ha stabilisert seg på ensifret oppslutning.

– Denne målingen viser at sjansen for regjeringsskifte er ganske stor, sier SV-leder Audun Lysbakken.

For selv om både Venstre og KrF skulle klare å komme over sperregrensen, leder de rødgrønne partiene fortsatt stort.

En må helt tilbake til oktober 2018 for å finne sist de borgerlige partiene hadde flertall. Siden den gang har trekløveret fra Stoltenbergs tre regjeringer – Ap, Sp og SV – hatt flertall alene på 23 av 29 målinger.

– Det er mye sperregrensematematikk inne i bildet. Og ting kan skje. Jeg er veldig opptatt av at ingen må ta dette for gitt. Det er bra at det er en klar ledelse, men det er ingen garanti for valgseier, sier Lysbakken.

Usikkert flertall for «Stoltenberg-partiene»

Det er imidlertid enkelte truende skyer i horisonten for de gamle Stoltenberg-partiene.

På denne målingen har de tre partiene 85 mandater. Forsvinner ett av dem, er de avhengige av MDG og Rødt.

Det er ingen ønskelig situasjon for Senterpartiet. For SV er det ikke like krevende.

– Vi har jo den holdningen at vi er positiv til samarbeid til alle partiene. Denne målingen gir de fem partiene et solid flertall sammen, sier Lysbakken.

Rødgrønn samling eller kaos? Fra v. Une Bastholm (MDG), Bjørnar Moxnes (Rødt), Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Få flere i jobb

Ap-nestleder Hadia Tajik velger å fokusere på politikken.

– Det viktigste nå er å få forskjellene ned og få flere i jobb. Vårt prosjekt er også å styrke det som har vært sentralt under koronapandemien: Fellesskapene og velferden. Vi opplever at folk er enige med oss i dette og har tro på videre stigning på målingene nå som flere av våre hovedsaker dominerer nyhetsbildet, sier Tajik.

Sett med historiske øyne: For Ap vil en oppslutning på 25,4 prosent være et dårlig resultat. I februar 2018 uttalte generalsekretær Kjersti Stenseng at partiet bør minst ha en oppslutning på 30 prosent.

Stortingsvalget finner sted den 13. september.