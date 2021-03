For to år siden lovet hun at staten skulle ta 66 prosent av bybaneregningen. Nå trekker statsministeren løftet.

I valgkampen 2019 lovet Erna Solberg (H) at Bybanen til Åsane skulle få 66 prosent statlig støtte. – Ser ut til at det bare var et valgkamputspill, sier Ap-politiker.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden