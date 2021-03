Sjåføren etter brannen på Skansemyren: – Jeg måtte bare komme meg unna

– Bilisten foran meg ropte «det brenner under bilen din!», sier Ruben Seljelid.

Brannvesenet slukket brannen i lastebilen. Foto: Jannica Luoto

Publisert Publisert I dag 10:55

Onsdag morgen ble det meldt om brann i en lastebil som sto midt i veien på Skansemyren.

– Vi fikk melding om at det var åpne flammer klokken 07.53. Sjåføren er ikke skadet. Det begynte å brenne på undersiden av bilen. Den var overtent, sa operasjonsleder Eivind Hellesund i politiet tidligere i morges.

Lastebilen stod i Ole Irgens vei, i nærheten av idrettsanlegget.

– Brannvesenet har vært flinke til å slå ned flammer, og det er ikke fare nå for at brannen skal spre seg til skog. Det er mye røyk, sa operasjonslederen.

Lastebilsjåføren Ruben Seljelid opplevde brannen som skremmende. Foto: Privat

«Det brenner under bilen din!»

Lastebilsjåføren Ruben Seljelid hørte et trykk fra bak lastebilen. Da han stanset for å se, kom det røyk fra undersiden. Han forsøkte å kjøre vekk, men hjulen var låst, forteller han.

– Da ropte en bilist foran meg «det brenner under bilen din!», sier han.

Seljelid forsøkte å slukke brannen med et slukkingsapparat, men forteller at brannen spredte seg så fort at forsøket var fåfengt.

– Jeg måtte bare komme meg unna. Det var en ekkel opplevelse og noe jeg aldri har vært borti før, sier han.

Selv mistenker sjåføren at brannen startet på grunn av en lekkasje i dieselvarmeren.

– Fant et trygt sted

Innsatsleder Casper Kaland i politiet sier at sjåføren oppdaget at det var noe galt med lastebilen mens han var lenger nede, og var omgitt av hus og biler.

– Han valgte å kjøre opp hit, og det er vi veldig fornøyde med. Fører er uskadet. Han evakuerte seg selv etter å ha funnet et trygt sted å stoppe, sier Kaland.

– Guds lykke

Lastebilen var på vei til Fløyen da den begynte å brenne.

– Det var en guds lykke at dette skjedde lenger nede, sier operasjonsleder Hellesund.

Politiets innsatsleder Casper Kaland er svært fornøyd med at lastebilsjåføren kjørte til et sted der det ikke var hus og biler i nærheten. Foto: Jannica Luoto

Fullstendig overtent

Politiets innsatsleder forteller at lastebilen var fullstendig overtent da politiet kom til stedet.

– Det var flammer høyt opp og det var nesten ikke mulig å se lastebilen på grunn av flammene, sier Kaland.

Kjøretøyet er en mindre lastebil med plan bak.

– Blusset opp igjen

Ved 09.15-tiden meldte politiet at brannen hadde blusset litt opp igjen.

– Brannmannskapene var bare to minutter unna og hadde akkurat dratt da politiet ringte. Så vi returnerte og dynket lastebilen ytterligere, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen.

Ole Irgens vei er fremdeles stengt. Ifølge politiet har førerhuset på lastebilen store skader, og det er smale veier i området.

Ved 10.30-tiden er ikke den utbrente lastebilen fjernet.

Brannen blusset opp igjen i lastebilen etter at brannmannskapene hadde slukket den. Foto: Jannica Luoto

– Den har store skader, og tungbilberger må kjøre den litt nordover og dra den nedover mot Bellevue. Lastebilen var lastet med grus, sier operasjonslederen i politiet.