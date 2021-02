Njåstad om Siv Jensens avgang: – Sjokk

Helge André Njåstad seier han er overraska over at Siv Jensen går av som partileiar.

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) blei orientert om at Jensen skulle gå av tidlegare i dag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Siv Jensen annonserte i dag at ho går av som partileiar i Framstegspartiet etter 15 år etter å ha hasteinnkalla til ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Vi blei orientert tidlegare i dag, så vi fekk vite det litt før resten av verda, men ikkje lenge, fortel stortingsrepresentant Helge André Njåstad.

– Kva tenkte då du fekk vite om det?

– Eg fekk sjokk. Det sette heile kjensleregistret i sving. Først og fremst er det trist, men det er alltid slik når store personlegdomar som har betydd mykje for landet og partiet går av, seier Njåstad.

Siv Jensen har leia partiet sidan 2006. No skal nye krefter ta over toppleiarjobben. Foto: Berit Roald

Overraska

Frp ligg lågt på målingane, og har dei siste åra slite med konfliktar i lokallaga i både Bergen og Oslo.

Under pressekonferansen avviste Jensen at dette har spelt inn på hennar avgjerd om å trekke seg, og at det er ønskje om å bruke meir tid med familien og hennar nye hund som er årsaka.

– Eg trur ikkje det er nokon andre årsaker enn det. Siv kallar ein spade for ein spade, og vi veit ho er glad i familien sin.

Likevel seier han at han er overraska over at det skjedde i dag.

– Ja, eg blei eigentleg det. Fordi eg har sett på Siv at ho har fått energien tilbake etter ho kom tilbake frå regjering, seier Njåstad.

Siv Jensen har peika ut Sylvi Listhaug som «kronprinsesse» i partiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ønskjer Listhaug som ny leiar

Jensen råda partiet til å velje Sylvi Listhaug som ny partileiar. Dette forslaget seier Njåstad at også han stiller seg bak.

– No håpar eg vi får eit samla parti. Det siste vi treng no, er ein leiardebatt, så det er bra at ho kom med eit stort, klart råd, seier Njåstad.

Også Ketil Solvik-Olsen har varsla at han vil halde fram i partileiinga. Kven som faktisk får topposisjonane i partiet blir avgjort på landsmøtet til våren.

BT har forsøkt å få tak i nestleiar Terje Søviknes, men han har førebels ikkje svart på verken telefon eller SMS.