Hun har gjort en pionérinnsats

Professor emerita Kari Tenfjord er død, 70 år gammel.

Kari Tennfjord har gjort en pionérinnsats ved å bygge opp fagområdet norsk som andrespråk ved Universitet i Bergen. Hun døde 4. oktober, 70 år gammel. Foto: privat

Kari Tenfjord ble født i Tennfjord på Sunnmøre i 1950 og døde i Bergen søndag 4. oktober.

Kari var professor emerita ved Universitetet i Bergen, der hun har gjort en pionérinnsats ved å bygge opp fagområdet norsk som andrespråk.

Interessen for feltet ble vekket i Oslo da hun som nyutdannet fikk lærerjobb ved sigøynerundervisningen. Men det var erfaring med å undervise vietnamesiske barn i Bergen som for alvor vekte Karis faglige nysgjerrighet.

Elevenes muntlige og skriftlige norsk skilte seg fra norsken til andre innvandrergrupper. En nærmere utforskning av hvilken påvirkning morsmålet hadde, ble tema først for hovedfagsoppgaven og så for doktorgradsavhandlingen i 1997.

På 2000-tallet ledet Kari oppbygging av andrespråkskorpuset ASK, det først i sitt slag i Norge som ga mulighet for systematiske undersøkelser av ulike innvandrergruppers norske språkbruk og er tatt i bruk av forskere, master- og doktorgradsstuderende.

Arbeidet førte til et betydelig internasjonaliseringsløft for den norske andrespråksforskningen.

Ikke bare forskning, også undervisning sto Karis hjerte nær. Gjennom det prisbelønte prosjektet PRISME var hun en drivkraft for å samle det norske andrespråksmiljøet til felles innsats for å utvikle nye læremidler og tilrettelegge for fjernundervisning slik at lærere over hele landet kunne kvalifisere seg for arbeidet med å undervise flyktninger og innvandrere.

For oss var Kari både venn, kollega og nær samarbeidspartner. Hun fylte et faglig og vennskapelig rom som nå må fylles med innsikten fra samarbeidet, men ikke minst med alle gode minner om Karis omsorg og hyggelig samvær – i Bergen, på Drange og på reisefot i inn- og utland.

I dag går våre tanker til Rolf og til Øystein, Agnete, Teodor og Bastian.

Anne Golden og Lise Iversen Kulbrandstad