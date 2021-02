En av nestorene i norsk odontologi

Frithjof Ramm von der Fehr døde 24. januar, 90 år gammel.

Publisert Publisert Nå nettopp

Frithjof Ramm von der Fehr døde 24. januar, 90 år gammel. Von der Fehr var født i Bergen, men var mesteparten av sitt yrkesaktive liv var han tilknyttet Universitetet i Oslo. Foto: privat



Professor, Dr.odont. Frithjof Ramm von der Fehr døde 24. januar, 90 år gammel, etter en tids sykdom.

En av nestorene i norsk odontologi er borte. Mesteparten av sitt yrkesaktive liv var han tilknyttet Universitetet i Oslo. Det er utallige tannleger i dag som har vært under hans kyndige veiledning. Von der Fehr var født i Bergen.

Etter artium reiste han til Oslo og tok i 1955 sin tannlegeutdannelse ved Norges Tannlegehøyskole. Hans styrke som professor i odontologi var at han etter utdannelsen skaffet seg klinisk erfaring som militærtannlege, assistenttannlege og distriktstannlege.

Bred forskningserfaring ervervet han med opphold ved Eastman Dental Institute i Rochester og ved Forsyth Institute, Harvard University i Boston. Han var også aktiv i etableringen av Det odontologiske forskningsinstitutt i Oslo på 50-tallet.

Von der Fehrs forskning førte frem til doktorgraden i 1968, og han publiserte over 100 vitenskapelige artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter om tannemaljen, karieslesjoner, epidemiologi og fluorider. Hans forskning ble grunnleggende for bruken av fluorider i dagens forebyggende kariesbehandling.

Von der Fehr ble i 1968 utnevnt til professor ved Århus Tandlægehøjskole. I perioden 1971–2000 var han professor ved UiO. Han ble raskt ansett som en meget kunnskapsrik lærer, veileder og forsker som ble lyttet til ved fakultetet.

For sin innsats i forskning og undervisning mottok von der Fehr i 2004 H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull. Han vil bli husket som en bauta i kariologi, og for hans varme omsorg for sine medarbeidere.

Han var i alle år gift med sin Anne Marie (Bibi) som vi ved avdelingen også lærte å kjenne som et varmt menneske.

Våre tanker går til hans etterlatte, tre barn, åtte barnebarn og fire oldebarn.

På vegne av tidligere kolleger

ved Det odontologiske fakultet

Morten Rykke, Alix Young, Pål Barkvoll, Harald M. Eriksen