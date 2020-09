Anbefaler å bygge tre nye gigantfengsel på Vestlandet – og legge ned resten

Det viser ei ny konseptvalutgreiing om fengselsstrukturen i dei tre vestlandsfylka.

Bergen fengsel Foto: Ørjan Deisz

Konseptvalutgreiinga (KVU) blei offentleggjort av regjeringa tysdag.

Den er gjennomført av Dovre Group Consulting AS på oppdrag frå regjeringa og Justisdepartementet.

Her er hovudkonklusjonen.

Konsulentselskapet anbefaler å erstatte desse ti fengsla, med tre store fengsel nær dei største byane – Bergen, Stavanger og Ålesund:

Bergen fengsel

Bjørgvin fengsel

Vik fengsel

Haugesund fengsel

Stavanger fengsel

Ålesund fengsel

Hustad fengsel

Lyderhorn fengsel

Sandeid fengsel

Åna fengsel

Utgreiinga var klar allereie våren 2019, men har ikkje blitt publisert før no, hausten 2020. Dette på grunn av kvalitetssikring, seier regjeringa.

Justisminister Monica Mæland skal no ta stilling til korleis fengselsstrukturen på Vestlandet skal sjå ut i framtida. Her er ho under opninga av Mandal fengsel. Foto: Tor Erik Schrøder

Vil ikkje bygge tre nye fengsel

Regjeringa har bestilt og betalt for utgreiinga, som har blitt arbeida med i fleire år. Likevel avviste dei konklusjonane som blei lagt fram same dag som utgreiinga blei offentleggjort.

– Frå regjeringa si side er likevel konklusjonen klar, nemleg at det ikkje er grunnlag for å bygge tre nye fengsel til erstatning for dagens ti, skriv statssekretær Thor Kleppen Sættem i ei pressemelding på nettsidene til Justisdepartementet.

Det er Kriminalomsorgsdirektoratet som har gjennomført konseptvalutgreiinga om varetekt- og straffegjennomføringskapasiteten på Vestlandet.

Arbeidet blei utført med bistand frå Dovre Group Consulting AS, og deretter kvalitetssikra av Menon Economics, DNV GL og ÅF Advansia.

Bjørgvin fengsel har eit stort vedlikehaldsetterslep, og er eit av fengsla som blir anbefalt lagt ned. Her er fengselsleiar Ørjan Fond og Terje Skaar som er tilsett i fengselet. Foto: Eirik Brekke

Vil pusse opp i staden

Anbefalingane frå selskapa som har kvalitetssikra rapporten skil seg kraftig frå Dovre Group sine anbefalingar.

– Det var overraskande å sjå så ulike anbefalingar i dei to rapportane, konseptvalutgreiinga og kvalitetssikringsrapporten. No vel vi å offentleggjere rapportane slik at alle interesserte får mogelegheita til å lese dei, seier Sættem.

Kvalitetssikringsrapporten anbefaler at ein berre bygger nytt for å dekke auka etterspørsel av soningsplassar, men at ein som hovudregel beheld og rehabiliterer dagens fengsel.

«Det skyldas at det står fram uforsvarleg å erstatte alle dagens fengsel med nybygg – til det er kostnadene for høge og nyttegevinstene for usikre», står det i kvalitetssikringsrapporten.

Både utgreiinga og kvalitetssikringsrapportane kan du lese her.

Det trengst fleire soningsplassar på Vestlandet i framtida. Dette rommet er frå den nye kvinneavdelinga i Bergen fengsel. Foto: Live Austgard

Lovar å følgje opp

Vedlikehaldsetterslepet i fleire av fengsla er stort, og gjentatte gongar har det blitt lagt fram krav om utbetringar.

Mellom anna frå fengselsleiaren i Bjørgvin fengsel, som i 2017 mellom anna hadde kjellaren på administrasjonsbygget sitt fullt av vatn.

Regjeringa lovar at dei skal gjere noko, sjølv om det er litt uvisst kva politikarane landar på endå.

– Det er likevel eit behov for rehabilitering også av fleire av dagens fengsel. Det vil vi følgje opp på same måte som vi har gjort dei seinare åra, nemleg ved å prioritere nybygg og rehabilitering høgt, seier statssekretæren.

Dermed står døra framleis på gløtt for nye fengselsbygg på Vestlandet.