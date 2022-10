Når kjem influensaen? Kva er spesielt i år? Kven bør vaksinere seg?

Årets influensasesong kan bli ekstra tøff. Her er ti spørsmål og svar.

Lars Gunnar Taule (94) fekk influensavaksinen på Kalfaret legesenter av helsesekretær Camilla Holm Dahlberg.

– Det var ikkje stort, seier Lars Gunnar Taule (94) idet nåla går inn i armen.

Den tidlegare sjukepleiaren følgjer rådet om å vaksinere seg mot influensa.

– Kan eg unngå å få influensa, eller få det i lettare grad, så er det god hjelp, seier 94-åringen.

På fleire fastlegekontor i Bergen er det no stor pågang for å få vaksinen.

1 Er influensasesongen i gong? Det er to år sidan sist Noreg hadde ein skikkeleg influensasesong. FHI ventar ein epidemi denne vinteren. Nei, det er lite influensa no. Sidan starten av oktober er det påvist 107 tilfelle i Noreg. Talet på nye innlagde pasientar med influensa held seg stabilt låg, i førre veke var det ni pasientar. FHI veit ikkje når epidemien kjem. Normalt startar influensaepidemien ved årsskiftet og når toppen i februar-mars. Ifølgje WHO er det lite influensa også globalt. Men i store delar av USA, England og Tyskland meldast det om tidleg influensasesong.

2 Kva er spesielt i år? Born har lite immunitet. Det var ingen influensaepidemi vinteren 2020-21, og berre ein liten epidemi i fjor vinter. Dermed var det mange hundre tusenar nordmenn som ikkje vart smitta og difor ikkje fekk oppfriska sin immunitet. Vi går difor inn i ein vinter der det er mykje mindre immunitet i folket enn normalt. Det kan gje viruset større spelerom. Dette gjeld i særleg grad born under fem år. Dei har så langt i livet opplevd lite influensa og har difor ikkje så mykje immunitet. Vidare er det aukande førekomst av nye variantar av influensa, som har endringar frå virus i førre vinter, som kan føre til at vi er mindre verna mot desse.

3 Kven bør vaksinere seg? Born og vaksne med diabetes, lungesjukdom, hjartesjukdom og nedsett immunforsvar er blant dei som bør vaksinere seg. FHI tilrår vaksinasjon for eldre over 65 år, folk med underliggjande sjukdommar, gravide og for helsepersonell. Nær 1,6 millionar menneske i Noreg tilhøyrer grupper som har auka risiko for alvorleg influensasjukdom. Sjå heile lista her. Ei gruppe som har særleg låg vaksinasjonsdekning, er born i risikogruppene.

4 Bør også unge og friske ta vaksinen i år? Hittil er det lite influensavirus i omløp. – Andre kan vaksinere seg om dei vil, men dei har ikkje så stor risiko for alvorleg sjukdom om dei vert smitta, seier Preben Aavitsland, fagdirektør i FHI.

5 Kor ille kan årets sesong bli? Intensivavdelinga på Haukeland universitetssjukehus. I høgsesongen er det vanleg med opp mot 1800 nye innlagde pasientar i veka på norske sjukehus med luftvegsinfeksjonar, inkludert influensa og lungebetennelse. Blir det fleire, kan det bli tøft for sjukehusa. – Vi ventar både ein influensaepidemi og ei koronabølgje. Om dei kjem samstundes, kan det blir problem med kapasiteten i sjukehusa, seier Aavitsland. Smittevernoverlege Marit Voltersvik seier Bergen kommune er godt førebudd. – Vi har eit godt apparat. Og er det noko helsevesenet er flink til, er det å snu seg rundt. Vi jobbar førebyggjande ved å vaksinere bebuarar i sjukeheim og helsepersonell som tek seg av desse, seier ho.

6 Kva kostar vaksinen? Det går 10–14 dagar frå du har fått vaksinen til du kan forvente effekt. Dei fleste fastlegekontora i Bergen starta med vaksinering denne veka. På nettsidene til ditt legekontor kan du lese korleis du går fram, nokre har timebestilling, andre har drop-in. Dei som ikkje har fastlege kan ta kontakt med smittevernkontoret i Bergen kommune. Prisen varierer frå legekontor til legekontor. Ingen får det gratis i år. På Alrek legesenter er prisen til dømes 188 kroner, på Kalfaret legesenter kostar det 295 kroner. På Vitusapotek og Apotek 1 er prisen 399 kroner.

7 Er det nok dosar? For å få best mogeleg vern bør ein vaksinere seg frå oktober til desember. FHI sørgjer for at det er nok vaksinar til dei gruppene som er tilrådd vaksinasjon. Kommunane får vaksinar til subsidiert pris for desse. Kommunar og helseføretak har førehandsbestilt 1,15 millionar influensavaksinar i år, som er eit rekordhøgt tal. I fjor blei det sett 1,5 millionar dosar med influensavaksinar. Denne sesongen har FHI endå fleire dosar tilgjengeleg. I tillegg kjøper apotek inn vaksinar. Det pleier å vere nok til alle som vil ha, ifølgje Aavitsland i FHI.

8 Kva virus inneheld årets vaksine? Vaksinen inneheld delar av drepne influensavirus, i tillegg til sterilt vatn, ulike salter og andre hjelpestoff. Vaksinen inneheld fire bitar av fire influensavirusvariantar: Eit A (H1N1) pdm09-virus, som liknar svineinfluensaviruset frå 2009.

Eit A (H3N2)-virus.

To variantar av B-virus.

9 Vil årets vaksine virke godt mot viruset som no sirkulerer? Influensavaksine kan gje feber og lett sjukdomskjensle fordi immunforsvaret reagerer på vaksinen. Det er for tidleg å seie. Produksjonen av vaksinane startar i februar, og dei er klare til bruk i oktober. I februar var fagmiljø frå heile verda samla i regi av WHO for å vurdere kva for nokre variantar av influensaviruset som kjem til å gi epidemi neste sesong. Effekten av influensavaksinen varierer frå år til år, men ligg i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil seie at om lag 60 prosent av dei vaksinerte er beskytta mot influensasjukdom. – Sjølv om dei bommar nokre gonger, gir nok vaksinasjon ein del vern mot alvorleg influensa, seier Aavitsland.

10 Kva andre råd gjeld for å verne seg mot influensa? Under koronapandemien var munnbind påbode. Smittevernoverlegen tilrår å finne det fram igjen når influensaen herjar. God hand- og hostehygiene er viktig for å unngå å bli smitta eller å smitte andre. Ein bør halde seg heime når ein har luftvegssymptom. Ein kan gå attende til jobb når ein kjenner seg frisk, sjølv om ikkje alle symptoma er heilt borte, ifølgje Aavitsland. Dei som er sjuke, men likevel må bruke kollektiv transport, bør bruke munnbind for å verne andre, meiner smittevernoverlegen i Bergen. Influensa smittar hovudsakleg gjennom dropesmitte. – Å gå inn på ei tettpakka bybane der folk hostar og nys, er å be om må bli sjuk. Viss folk har lyst å sleppe å gå inn i ein sjukdomsperiode kan ein bruke munnbind som ein barriere. Det er framleis eit godt råd, og eg ser at nokre bruker det igjen, seier Voltersvik.

Kjelder: Preben Aavitsland, fagdirektør i FHI, smittevernoverlege Marit Voltersvik i Bergen, Helsenorge.no, FHIs vekerapport for veke 41 og 42