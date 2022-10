Bybanemotstand sikrer Høyre flertallet på fersk måling

Christine Meyer (H) ligger svært godt an til å bli byrådsleder, men kan bli avhengig av et helt nytt protestparti.

Christine Meyer har en rekke veier til byrådsledervervet på den siste meningsmålingen til BT.

Hadde det vært valg i dag kunne byrådslederkandidaten til Høyre sikret seg flertall i bystyret, og det selv uten sine «faste» byrådspartnere KrF og Venstre. Det kommer frem på den siste meningsmålingen som Respons Analyse har gjort for BT.

Den er tatt opp i uken etter at Roger Valhammer (Ap) annonserte at han trekker seg som byrådsleder, som en følge av at flertallet i bystyret erklærte mistillit mot ham.

På målingen er Høyre Bergens klart største parti med en oppslutning på 34,8 prosent. Sammen med Venstre og Frp får de 34 medlemmer i bystyret, som er grensen for flertall. Tar de med KrF også lander de på 36.

Får seg flertall

Men Høyre kan også sikre seg flertall med en helt ny konstellasjon. På målingen får den tidligere Ap-politikeren Trond Tystad sitt protestparti, Bergenslisten, tre prosent oppslutning og to representanter i bystyret. Sammen med Sp og Frp gir dette flertall bak Christine Meyer (H) som byrådsleder.

– Dette er en svært god måling for oss. Dette viser at bergenserne liker Høyres politikk. Det handler om kunnskap i skolen, som er blitt enda viktigere etter pandemien og streiken, og valgfrihet. Og det handler om en byutvikling hvor vi sier ja og ikke nei, sier Meyer selv til BT.

– Hvilke veier til makten er mest interessant?

– Den mest nærliggende er jo partiene på borgerlig side vi har styrt med før. Men vi har sagt og mener fortsatt at vår vei er åpen for dem som ønsker å samarbeide med Høyre. Så vil vi ikke lukke noen dører før valget.

– Vi ønsker å få punktert bybanediskusjonen en gang for alle. Da må banen gå i tunnel, sier Trond Tystad fra Bergenslisten.

Skal lande Bryggen-spørsmål

Før valget i 2019 gikk Høyre til valg på at Bybanen bør gå i tunnel gjennom sentrum. Etter planen skal denne saken endelig avgjøres når reguleringsplanen kommer opp i bystyret i løpet av våren, altså i god tid før valget på høsten.

Konfrontert med at Høyre på denne målingen har flertall sammen med partier som deler motstanden mot Bryggen-traseen, sier Meyer at partiet nå er i en prosess der de skal bestemme seg for hva de skal gå til valg på.

– Jeg kan ikke forskutte hva vi lander på i den programprosessen. Nå må vi lytte til partiet, sier Meyer.

Hun erkjenner at dette er et viktig spørsmål, men understreker at Høyre står for en rekke andre politiske saker enn hvor Bybanen skal gå gjennom sentrum.

Vil ikke «belite seg»

Frps gruppeleder Marte Monstad ser lyst på muligheten for et samarbeid med Bergenslisten og Senterpartiet.

– Dette har vi ikke fått diskutert ennå, men det er veldig bra at hvis den siden som ikke ønsker bybane over Bryggen er sterk. Selv om Høyre har varslet at de vil belite seg i denne saken, så har ikke vi tenkt å gjøre det samme.

– Ønsker dere omkamp i denne saken?

– Ja.

Marte Monstad (Frp) ønsker ikke å belite seg i Bryggen-saken. – Kjenner jeg mine medlemmer rett er dette kanskje den viktigste saken ved neste års valg.

Thomas Flesland sitter i dag i bystyret for Senterpartiet og leder arbeidet med programmet de skal gå til valg på. Flesland presiserer at partiet ikke har vedtatt sitt nye politiske program ennå, men påpeker at han selv ønsker at Bybanen til Åsane skal gå i tunnel.

Han er ikke avvisende til et samarbeid med Frp, Høyre og Bergenslisten.

– Dette er noe som må diskuteres internt, men min tilnærming er at vi er sentrumsparti og skal søke gjennomslag begge veier. Jeg ser ikke noe prinsipielt problem med det, sier rhan.

Mot Bybanen

Trond Tystad etablerte Bergenslisten som et protestparti mot vedtaket om å legge Bybanen over Bryggen. Han var på forrige måling inne med ett mandat. Nå gleder han seg over dobbel så stor representasjon i bystyret.

– Vi føles oss ganske trygg på at vi kommer på vippen mellom de to styringspartiene. Det bekrefter denne målingen også.

– Kan dere samarbeide med Frp i byråd hvis det hindrer bybane over Bryggen?

– Vi er ikke opptatt av å sitte i noe byråd. Imidlertid kan alle byråd som er opptatt å støtte oss i den saken få vår støtte, sier Tystad.

For venstresiden er målingen en stor nedtur. Rødt, SV og MDG mister totalt fem mandater fra forrige måling, mens Ap går frem to. Akkurat nå er de fire partiene avhengige av både Venstre, Sp og Bergenslisten for å skaffe seg flertall. Det fremstår som lite sannsynlig.