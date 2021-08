Gir kontantstøtta meir fridom, eller hindrar den likestilling? SV og KrF møtest til duell.

Er det på tide å skrote kontantstøtta?

Familieliv er tema når partileiarane Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Audun Lysbakken (SV) møtest til duell.

Kristeleg Folkeparti reknar det framleis som ein av sine største sigrar å ha innført kontantstøtta. Den skal gjere det mogeleg for foreldre å vere heime med ungane sine til dei er to år. Ein viktig valfridom for barnefamiliar, meiner dei.

SV, derimot, vil skrote kontantstøtta . Dei meiner den held kvinner utanfor arbeidslivet og hindrar integrering av innvandrarar.

Dei vil berre ha ei ventestøtte for foreldre som ventar på å få barnehageplass.

Partileiarane Kjell Ingolf Ropstad frå KrF og Audun Lysbakken frå SV møter kvarandre til duell om familiepolitikk hos BT. Den ser du her på bt.no måndag 23. august klokka 13.15.

Der svarer dei også på det du lurer på, om både familiepolitikk og anna. Still dine spørsmål i kommentarfeltet under saka.