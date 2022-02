– Situasjonen er verre enn fryktet

Hjelpetrengende bergensere får ikke den hjelpen fra personlig assistent som de ønsker og har krav, viser ny rapport.

Frp-politiker Marte Monstad fikk flertall for en forvaltningsrevisjon av BPA-ordningen. Rapporten gir kommunen og byrådet knallhard kritikk, mener hun.

For et år siden fikk Frps Marte Monstad flertall i bystyret for å granske Bergen kommunes praktisering av BPA-ordningen.

BPA står for brukerstyrt personlig assistent og er en lovfestet rettighet for sterkt hjelpetrengende mennesker.

Nå er forvaltningsrapporten fra Deloitte klar. Onsdag skal den behandles i kontrollutvalget.

– Rapporten er en bekreftelse på forhold jeg har hørt fra brukerne selv i flere år, og det er veldig trist. Situasjonen er verre enn jeg fryktet, sier Monstad.

Fakta Brukerstyrt personlig assistent BPA er en måte å organisere hjelp til personer under 67 år som trenger omfattende assistanse i det daglige.

Det offentlige finansierer et på forhånd avtalt timetall, og personen som har behov for assistanse blir arbeidsleder.

BPA var en prøveordning fra 1990. Fra 2015 ble det en lovfestet rettighet.

Byrådet i Bergen skulle bruke 106 millioner på personlig assistent i 2021. Budsjettet for hjemmesykepleie var på 338 millioner. Les mer

– Vilkårlig tildeling

Rapporten viser at Bergen kommune både er streng og generøs i tildelingen av BPA.

I Bergen var det 123 mennesker som hadde BPA i 2020. Det tilsvarer 0,4 pr. 1000 mennesker. I Oslo og Stavanger var andelen med BPA dobbelt så stor. I Bærum tre ganger så stor.

I Bergen hadde brukerne i snitt assistent 61 timer i uken. I de andre kommunene lå tildelingene på rundt 40 timer ukentlig.

Deloitte har gjennomgått to års BPA-vedtak. I løpet av perioden fikk 44 søkere ja, mens 37 fikk avslag.

Søknadene gikk både på tildeling av BPA og utvidelse av timetallet.

Marte Monstad mener Bergen kommune har en stor jobb foran seg for å bedre kvaliteten på BPA-tjenesten.

Hovedgrunnen til avslag var at søkerne ikke oppfylte kravet om et hjelpebehov på minst 25 timer i uken. Samtidig har Deloitte funnet flere eksempler på brukere som har BPA mindre enn 25 timer i uken.

– Det fremstår både vilkårlig og uoversiktlig hvem som får BPA fra kommunen i dag. Dette er en rettighet innbyggerne har, så det er litt krise, sier Mongstad og legger til:

– Konklusjonen min etter å ha lest rapporten er at kommunen mangler en grunnleggende feil forståelse av hva BPA er og hvilke kriterier som gjelder, sier Mongstad.

– Mest kritiske rapporten vi har laget

Fire ulike etater saksbehandler BPA-søknader. Regelverket for tildeling er komplisert og fullt av unntaksbestemmelser. Deloitte råder etatene til å utarbeide felles veiledere og samordne seg.

Svarfrister blir ikke overholdt. I ett tilfelle tok det fem måneder før søkeren fikk svar.

At regelverket er komplisert er kanskje noe av årsaken til at informasjonen på nettsidene er «ikke tilstrekkelig og til dels misvisende.»

– Dette er kanskje den mest kritiske rapporten vi har fått laget i den inneværende fireårsperioden. Det er nedslående at de påstandene som har versert fra brukere av BPA-ordningen viser seg å være helt riktige, sier leder av Kontrollutvalget Henning Warloe.

Leder av kontrollutvalget, Henning Warloe (H), mener rapporten om BPA-tjenesten er nedslående lesning.

– Bør handle raskt

Både Warloe og Monstad håper bystyret gir tydelig beskjed til byrådet om å handle.

– Jeg fikk med meg et enstemmig bystyret på å bestille forvaltningsrevisjon, og jeg ville vær veldig overrasket om ikke bystyret vil gi en tydelig bestilling til byrådet nå, sier Monstad.

Hun får støtte av Warloe.

– Kommunen og byrådet burde ha tatt påstandene på alvor før denne rapporten forelå. Nå har vi rapporten og da bør de handle raskt, sier Warloe og legger til:

– Vi har snakket om at BPA-ordningen siden jeg satt i Bergenhus bydelsstyre for tyve år siden. På tide at vi gjøre noe med det nå, sier Warloe.