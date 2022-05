Etterlyser vitner etter ulykken i Fana: – To-tre MC-førere gikk i bakken

Politiet vet ikke helt hva som skjedde, men sier det foreløpig ikke er grunnlag for å snakke om uforstandig kjøring.

Her skjedde trafikkuhellet lørdag ettermiddag.

Lørdag ettermiddag endte en ung MC-fører fra Fana på sykehus etter en trafikkulykke i Hamrevegen i samme bydel.

Den skadede var en gutt på 16 år.

Mandag morgen sier politisjef Ronny Øvrebotten at to-tre motorsyklister gikk i bakken i situasjonen som oppsto.

– Helsetilstanden for ham som ble sendt til sykehus, er uviss, men ikke noe tyder på at han ble alvorlig skadet. Det er på det rene at han gikk rundt, at motorsykkelen havnet i grøften og at han lå igjen på veien med store smerter, sier Øvrebotten.

– Gjenger møttes

Politiet vet pr. nå ikke helt hva som skjedde. De ber vitner som så foranledningen og selve ulykken om å kontakte Bergen sør politistasjon.

– I forkant av ulykken fikk politiet flere henvendelser om et stort antall motorsykler som kjørte uforsvarlig fort, og noen sågar på bakhjulet.

Ifølge Øvrebotten kom det mange motorsykler både over Fanafjellet og langs Kalandsvatnet.

– På Hamrevegen kom det motgående trafikk, og det var i denne forbindelsen at trafikkuhellet oppsto.

Til BT i helgen fortalte ungdommer på stedet om en bil som hadde bråbremset foran dem, og at flere da kjørte i hverandre. Også politiet på stedet snakket om en bil som skal ha stanset brått.

Ingen beslag

Ut fra opplysningene på stedet avgjorde politiet å ikke beslaglegge noen førerkort, opplyser Øvrebotten. Ifølge ham ble noen motorsyklister igjen, mens en del kjørte videre.

Øvrebotten poengterer at politiet pr. nå ikke har grunnlag for å snakke om uforstandig kjøring i forbindelse med trafikkuhellet.