Video: Se brannområdet fra luften

Foto: Bjørn Erik Larsen

Innsatslederen Øystein Magnussen sier at innsatsen fra helikopteret har begynt å få effekt.

– Faren rundt husene er noe nedskalert, sier innsatslederen.

Brannen beveger seg nå sørover, ifølge ham.

– Det ligger en elv ved fangeleiren, men den vil ha dårlig effekt for å skjerme for brannen. Men vi er ikke bekymret for at den skal bli rammet slik det ser ut nå, sier Magnussen.

– Fokuset vårt er nå på den andre siden, legger han til.

Videre opplyser han at Unnelandsveien er stengt.