Brann på Espeland i Arna

Brannen sett fra Indre Arna Foto: Rune Stølås

Foreløpig er det ikke meldt at brannen har nådd bebyggelse, men politiet skrev i 16-tiden at noen boliger skal ligge i nærheten av der det brenner og at de vurderte evakuering av disse.

To personer er så langt evakuert fra en bolig i Unnelandsvegen. Ingen boliger eller annet er berørt så langt, skriver politiet på Twitter.

To skogbrannhelikopter fra Sauda er på vei til området og er ventet på stedet i 17.30-tiden.

25 personer fra Sivilforsvaret rykker også ut til brannen, melder 110-sentralen klokken 16.50.

Unnelandsvegen langs fylkesvei 5292 er stengt ved Hardangervegen grunnet brannen, opplyser Vegtrafikksentralen.