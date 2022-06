Siste nytt om skredet i Loen

Turid Sande Beinnes driver Sande Camping, som ligger på veien inn til skredområdet. Foto: Eirik Brekke

Turid Sande Beinnes driver Sande Camping på Sande i Loen. De hadde flere gjester som ble fanget av raset i går.

Hun har drevet camping her hele livet, og tok over for foreldrene for tjue år siden.

– Vi ble fryktelig redde for gjestene våre. Det er så dårlig mobilforbindelse her, så det var vanskelig å få kontakt med dem. Til slutt fikk vi kontakt over SMS.

– Det er et under at gjestene våre kom uskadet fra det. Vi er sjeleglade nå, sier hun videre.

Beinnes mener skredet heldigvis skjedde da det ikke var cruisteturister på stedet.

– Når de er her kan det fort være 25 busser oppover her. Det kunne gått fryktelig galt.