Molekyl laget i Bergen er blitt milliardbutikk

– Vi har sett positive signaler, sier Lars Prestegarden om kreftmedisinen som er skapt i et laboratorium på Haukeland.

Lars Prestegarden fant molekylet for ti år siden og jobber full tid med å gjøre det til et godkjent legemiddel.

Publisert Publisert Nå nettopp

For ti år siden var Lars Prestegarden stipendiat hos kreftforsker Rolf Bjerkvig ved Universitetet i Bergen.

Oppdraget var å lage nye kjemiske substanser til kreftbekjempelse.

– Først brukte vi maskinlæring og fikk en liste med tusenvis av kandidater. Hundrevis av molekyler ble testet i laboratoriet. Et av dem skilte seg ut, forteller Prestegarden.

– Vi så at kreftcellene ikke tolererte dette molekylet. De døde rett og slett.

I dag er Prestegarden sjef for Cytovation ASA, et bioteknologiselskap med hovedkontor i Bergen.

Cytovations hovedoppgave er å gjøre molekylet som har fått navnet cypep-1 til et godkjent legemiddel.

Fakta Mer om cypep-1 Molekylet er et laboratorieskapt peptid satt sammen av 27 aminosyrer.

Molekylet borer seg ned i cellemembranen og åpner porer der svulstens antigen slipper ut. Immunsystemet gjenkjenner da kreftcellene og kan angripe dem.

Molekylet blir fremstilt på en fabrikk i Sveits, fylt på ampuller og deretter testet i laboratoriet. Ved behandling blir innholdet i ampullene sprøytet direkte inn i kreftsvulsten. Les mer

Verdsatt til en milliard

Forrige uke kom nyheten om at Cytovation henter inn nye 180 millioner i kapital. Pengene skal brukes til videre utprøving av selskapets bitte lille molekyl.

Nye eiere i denne runden er Canica AS, investeringsselskapet eid av Stein Erik Hagen og familien. Pluss Astrup-familiens selskap Pactum.

Morten E. Iversen fra investeringsfondet Sandwater har fulgt Cytovation siden 2017. Da nye investorer skulle inn, ble det viktig å sette riktig pris på selskapet.

– Vi så på hva andre tilsvarende selskaper er verdt, hvor langt teknologien er kommet og hvilke kliniske resultater de har oppnådd, forklarer Iversen.

Prislappen på bergensselskapet ble satt til oppunder en milliard kroner – før kapitalutvidelsen.

En ekstern vurdering viste at verdsettelsen var riktig.

– Noe som gjør Cytovation ekstra verdifullt er at legemiddel de utvikler kan brukes på så mange kreftformer, sier han.

Sandwater er også blant investorene i denne runden.

Slik ser tegneren for seg at det bittelille molekylet trenger seg inn i kreftcellen.

Avviklingen av Innovest stanset

Prestegarden eier ti prosent. Foreløpig er det rikdom på papiret. Før Cytovation kan tjene penger, må selskapet fullføre tre runder med kostbare kliniske forsøk og deretter få godkjenning.

Eller selge til noen som har økonomiske krefter til å fullføre maratonen.

– Vi har kapital nok nå til å klare oss godt ut i 2023, sier Prestegarden optimistisk.

En annen storeier er UiBs og Helse Bergens selskap Innovest. I 2014 ble Innovest tømt for oppgaver og skulle avvikles. Blant eiendelene var aksjene i Cytovation.

– Da vi så hvilke verdier som kunne ligge i Cytovation, ble avviklingen stanset, sier Kjell-Inge Arnevig, som i dag forvalter denne aksjeposten.

For tiden er Innovests eierandel verdsatt til en kvart milliard kroner.

Medgründerne og kreftforskerne Per Eystein Lønning og Rolf Bjerkvig er også aksjonærer. Det samme er Arnevig.

Prøver på pasienter

For to år siden startet utprøvingen av cypep-1 på pasienter. I første fase fikk 18 alvorlig syke kreftpasienter i Nederland sprøytet molekylet inn i kreftsvulstene.

Antallet pasienter er for lavt til å si noe sikkert om effekt.

– Vi har sett positive signaler, sier Prestegarden.

Lars Prestegarden sitter alene i Møllendal, men har kolleger i flere land. Ingen klager om sjefen labber rundt i tøfler.

I fjor sommer gjorde Cytovation en avtale med legemiddelgiganten MSD, som ønsker å prøve molekylet i kombinasjon med deres immunpreparat Keytruda.

Dette står på programmet i fase to. Da skal pasienter i flere europeiske land prøve enten cypep-1 alene eller som kombinasjonsterapi.

De første resultatene er ventet mot slutten av 2022.

– Hvorfor prøver dere på pasienter i Nederland og ikke på Haukeland som ligger rett oppe i bakken?

– Vi traff de beste i klassen og de tok imot oss med åpne armer, sier Prestegarden og legger til at Nederland er blitt et europeisk tyngdepunkt for legemiddelindustrien.

– Men vi håper å få inkludert også norske pasienter når vi nå går i gang med fase to-studier.

– Målet må være å bygge ny industri

Det er ingenting ved Cytovation som utad signaliserer store verdier. Prestegarden sitter mutters alene på et hjørnekontor i Møllendal med utsikt til et fargerikt veggmaleri på nabobygget. Derfra styrer han medarbeidere i Oslo, Nederland og Spania.

– Jeg tror vi kan bli et stort og viktig selskap med en helt ny type kreftmedisin, sier Lars Prestegarden.

– Hva ser du for deg at Cytovation kan bli?

Prestegarden pauser et øyeblikk: – Jeg tror vi kan bli et stort og viktig selskap med en helt ny type kreftmedisin. Målet må være å forbli i Bergen og bygge ny industri.

Han legger til: – Det er i ferd med å vokse frem et miljø innen bioteknologi i Bergen som kan bli spennende.