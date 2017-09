71-åringen skulle på treff i Dale mandag, men forsvant sporløst. I 11-tiden tirsdag ble hun funnet av en turgåer.

– Vi har funnet kvinnen i god behold, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund til BT.

71-åringen ble funnet i 11-tiden tirsdag formiddag av en turgåer, i terrenget sørvest for Dale sentrum. Kvinne var da på knappe 200 meters høyde.

– Hun er nå kommet ned til Dale igjen. Hun gikk for egen maskin, men er sliten, medtatt og trøtt etter en lang natt ute. Sannsynligvis gikk hun seg vill mandag ettermiddag. Det er grunn til å tro at det har vært kaldt for henne.

Vel nede igjen fikk kvinnen tilsyn av helsepersonell.

– Har hun holdt seg i aktivitet hele natten?

– Det vil jeg tro, men vi har ikke detaljer nå.

71-åringen antas å ha gått hjemmefra i 14-15-tiden mandag. Da var hun ifølge politiet på vei til et pensjonisttreff i Dale sentrum, i Vaksdal kommune i Hordaland.

Møtet skulle starte i 17-tiden.

– Der dukket hun aldri opp, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

God form

Kvinnen ble oppgitt å være i god fysisk form. I 23-tiden mandag ble hun etterlyst av familien. Politiet gikk tirsdag morgen, i samråd med de pårørende, ut med etterlysning og bilde av den savnede.

Hele natt til tirsdag ble det lett etter kvinnen, og leteaksjonen fortsatte tirsdag.

Sea King-helikopter, hundepatruljer fra politiet, mannskaper fra flere Røde Kors-korps, ekvipasjer fra Norske Redningshunder, Sivilforsvaret, Norsk Folkehjelp og frivillige, inkludert kvinnens pårørende, deltok i søket.

– Det er vanskelig å si hva som har skjedd. Hun liker, ifølge det politiet har fått opplyst fra familien, å gå tur langs veien. Men hun kan også ha gått noen stier oppover i terrenget. Familien disponerer også en hytte i Bergsdalen, sa politiets operasjonsleder tirsdag morgen.

Politiet etterlyste da observasjoner fra publikum.