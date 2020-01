Derfor tok UP flere råkjørere: – Blitt litt strengere

Vinket inn langt flere fartssyndere i fjor.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

FARTSPOLITI: Mia Winther fra UP-distrikt Vest var en av mange som betjente UPs lasere sommeren i fjor. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Nytt år er også tiden for oppsummeringer av fjoråret.

Distriktsleder i Utrykningspolitiet (UP), Terje Oksnes, kan se tilbake på et 2019 der folkene hans avdekket langt flere fartsovertredelser enn året før.

Økningen er på 20 prosent for den delen av distriktet som omfatter Hordaland og Sogn og Fjordane.

I reine tall: 12.847 fartssyndere ble tatt, 2185 flere enn i 2018.

Selv om innsatsen mot fart er intensivert, forklarer det ifølge Oksnes ikke hele økningen.

– Generelt er vi blitt litt strengere, utdyper politiinspektøren.

BØTELA: Bildet er fra en fartskontroll UP hadde på E16 ved Osterøybrua i fjor sommer. I tre separate sommeruker satset UP spesielt på kontroller på europaveiene. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

– Samme linje

Oksnes sier det har skjedd en innstramming, ved at det er presisert overfor alle UP-mannskapene at de skal ha samme toleransegrense for når bilister stoppes og bøtelegges.

Det er rom for en viss grad av skjønn, blant annet avhengig av hvor kontrollen er, tid på døgnet, føreforhold, trafikkmengde, vurdering av farlighet og kapasitet til å skrive ut bøter.

SJEF I VEST: Politiinspektør Terje Oksnes leder UP-distrikt Vest, som omfatter Vest og Sør-Vest politidistrikter. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

– Nå skal alle ligge på samme linje. Reaksjonen du som bilist får skal være den samme om du kjører for fort til Voss eller til Førde.

UP-lederen sier de har jobbet internt med å innprente at også de lavere fartsovertredelsene har stor betydning for det generelle fartsnivået – og dermed for antallet ulykker.

Oksnes er også glad for at de alvorligste tilfellene av råkjøring går ned. Det vil si at det går lengre tid mellom hver gang noen kjører så fort at de mister førerkortet.

Nedgang i rus

Fjorårstallene viser også at ruskjøring i Hordaland og Sogn og Fjordane går ned, selv om langt flere førere ble testet i 2019. 15 prosent flere ble sjekket for rus, mens 8 prosent færre tilfeller av ruskjøring ble avdekket.

Oksnes sier de nå venter på å få flere apparater som kan avdekke annen rus enn alkohol, typisk narkotika og medisiner. Disse apparatene er med i politibilene og analyserer spyttprøver på stedet. Kapasiteten i UP-distrikt vest vil bli omtrent doblet når nyinnkjøpene er på plass.

– Det øker sjansen for å ta flere, konstaterer han.

Publisert: Publisert 10. januar 2020 12:05

Les også

Mest lest akkurat nå