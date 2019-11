Tok tid å åpne begge felt: – Det er bare å beklage

Vegvesenet beklager informasjonsrot torsdag morgen.

KØ: Åsaneveien mot sentrum rett rundt klokken 07.00 torsdag. Eric Durham (2211-tips)

Først ble det sagt at E39 i Sandviken skulle åpne klokken 06.30, en time seinere enn spådommen onsdag.

– Når folk nå får høre at det åpner gjennom Sandviken klokken 06.30, så tror jeg trafikkavviklingen i dag vil bli som en helt vanlig dag, sa trafikkoperatør John Andreas Omdal til BT tidlig torsdag morgen.

ARNA: Slik så det ut på E16 i Indre Arna klokken 06.12 torsdag. Fra BTs webkamera-tjeneste

– Uten tvil

I 05-tiden var det snakk om å åpne kun ett felt i første omgang, og da klokken 06, men det ble altså endret til å gjelde begge felt en halvtime seinere.

– Nå åpner vi, uten tvil, innen klokken 06.30, sa Omdal.

Han viste til at alt var klart, men at asfalt måtte kjøles ned.

Så, i 06-tiden, kom nok en kontramelding: kun ett felt kunne åpne klokken 06.30.

– Det var litt lenger herdetid på asfalten enn antatt, det er grunnen, sa trafikkoperatør Eirik Rystad Ånøy i Vegvesenet.

Dermed ble det åpnet mens det cirka 150 meter rundt bruddstedet i Sandviken fortsatt var innsnevret til ett felt.

E39 I SANDVIKEN: Den skadde vannledningen ligger rett under veibanen. Torsdag morgen ble det åpnet for trafikk igjen inn mot sentrum, men foreløpig med innsnevring til ett felt rundt bruddstedet. Ørjan Deisz

– Lange køer

Klokken 07.06 snakket BT med Eric Durham, som sto i kø inn mot byen.

– Jeg startet fra Salhusveien i Nyborg klokken 06, og ble stående én time i kø foran Eidsvågtunnelen. Jeg kunne ha kjørt om, via NHH, men fant ut at det ikke var noen vits i på grunn av lange køer der, sa Durham.

– Nå har jeg akkurat passert bruddstedet i Sandviken. Forbi det er det venstre felt som er åpent. Etter innsnevringen går det fort, sier Durham, som kom seg til Danmarks plass i løpet av de minuttene BT snakket med ham.

Ifølge ham var kun cirka 20 meter innsnevret til ett felt, etter innkjøringen fra Gamle Bergen.

– Hva synes du om informasjonen som er gått ut, og at det nå blir en ny dag med køproblemer?

– Det er forståelig. Ting skjer. Jeg er yrkessjåfør, og det er bare å gjøre det beste ut av det.

– Beklager

– Med kun ett felt åpent blir det køer mot sentrum, sa trafikkoperatør Ånøy – og fikk rett.

– Hvorfor ble det så mye frem og tilbake med tidspunktene og antall felt som skal åpnes?

– Det vet jeg ikke helt, men det er bare å beklage. Det beklager vi det sterkeste. Dette påvirker hverdagen til folk.

Rundt klokken 07 anslo han at det kunne ta et par timer å få åpnet Åsaneveien helt, men allerede i 07.30-tiden var det klart for åpning også av det andre feltet.

– Hva med Arna-Midttun?

– Der åpnes det for toveistrafikk fra klokken 06.30.

Hopet seg opp foran Åsane-tunnel

Klokken 05.57 opplyste Vegvesenet at det begynte å hope seg opp ved Eidsvågtunnelen.

Tunnelen åpnet samtidig som det ble åpnet i Sandviken.

Gjennom Arna var det en god del trafikk torsdag morgen, men angivelig ikke større kødannelser. Klokken 07.18 fortalte Marius Råve i Vegtrafikksentralen om «litt køer, men grei flyt» i Arna.

Skyss: – Store forsinkelser

Også busstilbudet blir kraftig påvirket torsdag, opplyser Gudrun Einbu i Skyss.

– Generelt er det vanlige ruter som gjelder, uten omlegginger, men det er store forsinkelser som forplanter seg. Bussene som står i kø mot byen, er gjerne de samme som skal ut fra sentrum igjen og tilbake mot Åsane.

Einbu poengterer at bussene står i de samme køene som alle andre. hun oppfordrer til å bruke Skyss’ hjemmeside for siste informasjon.

– Folk må beregne god tid og smøre seg med tålmodighet. Men situasjonen er på vei til å normalisere seg, sier Einbu i 07.40-tiden.

Skyss satte ikke inn ekstrabusser torsdag.