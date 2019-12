Farevarsel om glatte veier: - Beregn god tid tirsdag morgen

Mildværet som er varslet natt til tirsdag kan gi regn som fryser på bakken.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

GLATTE VEIER: Meteorologisk institutt melder om glatte veier over hele landet tirsdag morgen. Meteorologisk institutt

Væromslaget vil kunne føre til glatte veier over hele landet, melder Meteorologisk institutt. Spesielt utsatt er områder med mye kald luft slik som dalsøkk og fjellområder.

– Det er overgangen til mildvær som gjør at vi kan få fare for is mange steder. Områder der det er kald eller snødekt bakke er spesielt utsatt. Når regnet treffer den kalde bakken vil det oppstå is og glatte partier, sier vakthavende meteorolog Magni Svanevik ved Meteorologisk institutt i Bergen.

– Regn på fjellet

Meteorologen forteller at det vil være verst tirsdag morgen, når det går fra å være kaldt til å bli varmere. Bergen blir imidlertid ikke det verste stedet.

– Men man skal ikke så høyt før det har kommet snø. Med regn oppå snøen blir det ekkelt. Det vil bli regn på fjellet også, som over Hardangervidda og Vikafjellet.

UTSATT: Slik så det ut ved Hestavollen på Vikafjellet litt over klokken 15 mandag. Statens vegvesens webkamera

– Beregn ekstra tid

Dermed bør bilister, syklister og gående som skal ferdes ute i morgentimene tirsdag beregne god tid.

– Det er viktig å kjøre etter forholdene. Selv om det går bra med deg, kan andre ha uhell, så beregn ekstra tid. Hvis du skal ut og gå kan det være lurt med brodder, foreslår Svanevik.

Trafikkoperatør Kristian Fauskan hos Vegtrafikksentralen oppfordrer også bilistene til å ta det pent.

– Man kan møte på steder som er kaldere enn andre. Tilpass farten, sier Fauskan,

GLATT: Skulevika på Hardangervidda er spesielt utsatt for is og glatt føre i tirsdag. Statens vegvesens webkamera

– Ikke underkjølt regn

På Vestlandet vil det komme regn som fryser på bakken.

– Når det er plussgrader i luften og det regner, og bakken er kald, vil regnet fryse på bakken, forklarer Svanevik.

Meteorologen understreker at dette ikke er like farlig som underkjølt regn, som fryser umiddelbart når det treffer bakken.

– Regn som fryser på bakken bruker litt mer tid, sier Svanevik.

Utover dagen, når det har blitt varmere, vil faren avta.

Rød snøskredfare

Farenivået for snøskred er også satt opp flere steder. I Indre Fjordane fører den raske temperaturstigningen til rødt farenivå tirsdag.

– Det er det høyeste farenivået vi har. Skred kan treffe utsatte veier og bebyggelse, sier Svanevik.

Det er fare for både flakskred og løssnøskred fra våt snø.