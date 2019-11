Muslimsk leder: Det bør ikke være lov å brenne hellige bøker

Politiet og muslimske ledere i Bergen møttes fredag for å diskutere koranbrenning. – Vi bør kunne føre dialog på en mer sivilisert måte enn å brenne bøker, sier styreleder i Bergen moské.

AMPERT: Politiet grep inn da SIANs frontfigur Arne Tumyr satte fyr på muslimenes hellige bok Koranen under en demonstrasjon på Torvet i Kristiansand 16. november. Det førte til basketak mellom demonstranter og politi.

Politimester Kaare Songstad møtte de muslimske lederne i kjølvannet av SIANS (Stop Islamiseringen av Norge) koranbrenning i Kristiansand lørdag 16. november. Hendelsen har utløst kraftige reaksjoner og en diskusjon om grensene for ytringsfriheten.

– Ytringsfrihet er noe også vi står veldig sterkt for, men brenning av hellige bøker ser vi ikke på som ytringsfrihet. Det bør ikke være lov, sier styreleder Badreddine Maizi i moskeen.

– Se for deg et samfunn der alle brenner verdifulle symboler som tilhører ulike grupper, at Toraen, Bibelen, Koranen, grunnloven, ulike flagg blir tent på. Er dette en samfunnsmodell vi er ute etter? At alle skal provosere hverandre? Kom heller til offentlig debatt og dialog, sier han.

Muhammad Azeem – imam Bergen moske, Politimester Kaare Songstad, Abdi-Ladif A. Ahmed – imam Bergen moske

Ber om tålmodighet

Fem motdemonstranter og ett SIAN-medlem ble pågrepet i tumultene etter bokbrenningen. Justisminister Jøran Kallmyr endret kort tid etter ordren til politiet angående brenning av Koranen fordi det er en del av ytringsfriheten.

– Politiets oppgave er å sikre at dem som demonstrerer, får gjennomført sin demonstrasjon og ytret sitt budskap. Samtidig skal vi sikre at motdemonstrantene får ytret sitt budskap også, sier politiets radikaliseringskontakt Pål Tore Haga.

Samtidig har politiet oppfordret de muslimske lederne til å be sine medlemmer vise ro og tålmodighet, og ikke gå til overilte handlinger.

– Vi skal i tillegg sørge for offentlig ro og orden. Under gitte vilkår kan politiet avbryte en demonstrasjon hvis vi frykter at situasjonen utarter, sier Haga.

Instrukser til medlemmer

Han legger til at koranbrenning oppleves for muslimer som en forhånende handling, men tilføyer at de muslimske lederne i Bergen har vist respekt og forståelse for vanskelig det er for politiet å håndtere slike situasjoner. Dagens samtaler vil tas opp i fredagsbønnen, ifølge politiets radikaliseringskontakt.

– Vi kan ikke være enige om alt, men vi bør håndtere uenighet på en sivilisert måte. Vi har oppfordret våre medlemmer til å holde seg unna alle liknende SIAN-demonstrasjoner dersom det kommer til Bergen, sier styreleder Maizi.

– SIAN representerer ikke alle nordmenn, men er enkeltindivider. Vi har formidlet til politiet at folk er sinte. Flere av våre medlemmer har etterspurt en demonstrasjon, men vi har sagt nei, sier Maizi.