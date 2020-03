Permittert som følge av koronaviruset? Her er rådene fra NAV.

Mandag stenger NAV-kontorene i Bergen kommune publikumsmottaket.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

NAV kontorene i Bergen kommune har stor pågang. Nå stenger de dørene for publikum fra mandag. Foto: Morten Holm / Scanpix

Søndag kveld kom meldingen om at Bergen kommune og NAV Vestland, som følge av nye nasjonale råd for å redusere faren for smitte, har bestemt å stenge publikumsmottaket til alle NAV kontorene fra og med mandag og inntil videre.

– Dette er av hensyn til brukerne, og for å unngå at våre ansatte blir syke, slik at våre viktige samfunnsfunksjoner blir rammet, sier direktør i NAV Vestland Anne Kverneland Bogsnes.

Ikke personlig oppmøte

For å unngå altfor stor pågang, ønsker NAV at folk først sjekker ut oppdatert informasjon på nav.no om koronaviruset.

– Vi prøver så godt vi kan å svare alle som trenger kontakt med oss, men ber om at saker som ikke haster må vente. Brukere som er registrert hos oss blir på det sterkeste oppmodet til å kontakte oss digitalt, sier hun.

Fra og med mandag er det ikke lenger mulig med personlig oppmøte på NAV-kontor i Bergen kommune.

– På fredag var det stor pågang, spesielt på NAV Bergenhus. Der var det over 200 brukere inne på samme dag, de fleste var permitterte og skulle registrere seg som arbeidssøkere, sier hun og fortsetter:

– Vi skal jo ikke ha slike store ansamlinger av folk. Og med de nasjonale rådene vi nå har, har vi sammen med kommunen valgt å stenge ned publikumsmottakene.

Les også Koronautbruddet direkte

Direktør i NAV Vestland Anne Kverneland Bogsnes oppfordrer folk til å sjekke nav.no for råd. Foto: Rune Sævig

Permittert eller arbeidsledig?

Bogsnes ber alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker om å bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.

Steg 2: Søk om dagpenger.

Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.

Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

– Dette er samme hjelp og informasjon du hadde fått ved personlig fremmøte. Lurer du på noe, oppfordrer vi folk å gå inn på NAV sin nettside. Informasjon der blir oppdatert fortløpende, sier Bogsnes.

Brukere som ikke kan bruke digitale tjenester, kan få timeavtale som gjelder søknad om nødhjelp, økonomisk sosialhjelp og hjelp til å søke om dagpenger ved permittering, sykemelding, eller andre kritiske situasjoner.

Men ettersom det ikke lenger er mulig å møte opp personlig, må slike møter gå via telefon eller video.

– Vi vil henge opp plakater på alle dørene til NAV kontorene, med informasjon og telefonnumre folk kan ringe. På den måten kan du komme i direkte kontakt med det kontoret, sier Bogsnes.

Søke økonomisk sosialhjelp

Innbyggere i Bergen som vil søke økonomisk sosialhjelp kan logge seg inn på nav.no og søke digitalt, eller hente skjema som blir satt frem i nærheten av inngangsdøren til kommunen sitt NAV-kontor.

Søknadsskjema kan sendes i posten eller legges i postkassen ved hvert NAV-kontor.

Personer som har behov for midlertidig botilbud eller nødhjelp, kan ta kontakt med NAV-kontoret på telefon 5555 3333.

– Timeavtaler som gjelder andre ting, kan bli avlyst og bruker vil få beskjed på SMS, Ditt NAV eller telefon. Alle vil få utbetaling fra NAV, selv om avtalen blir avlyst eller utsatt, står det i en pressemelding.

Det er ikke klart hvor lenge kontorene blir stengt.

Hold deg oppdatert på koronapandemien – meld deg på nyhetsbrevet vårt her!