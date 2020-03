Aurland – Hol stengt etter stort snøras. En tunnel er lukket av snø.

Raset skal er cirka 70 meter bredt og 150 meter langt, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Slik så det ut i det raset gikk over fylkesvei 50. Foto: 2211-tipser

Ifølge Sør-Øst politidistrikt har skredet gått rundt 100 meter vest for tunnelåpningen til Geiteryggtunnelen

Raset skal er cirka 70 meter bredt og 150 meter langt, og det inneholder store snømengder.

Observerte skispor

Det opplyser operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Tunnelen ligger ved grensen mellom Vestland og Viken fylke.

– Vi har kommet frem på stedet. Alle nødetatene jobber på stedet, og flere søker med søkestenger, sa operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt klokken 20.30.

– Er det tegn til at det går spor inn i raset?

– Vi jobber på stedet. Vi må se hva etterretningen medbringer.

Klokken 20.40 opplyser politiet at det har blitt observert skispor inn i skredet.

Politiet har nå vært i kontakt med den aktuelle personen, som bekreftet å ha gått på ski i området tidligere i ettermiddag.

Han og hans turkamerat er i god behold. Øvrige spor inn i skredet kunne han med sikkerhet si var gamle.

Frykter flere ras

Norske Redningshunder (NHR) rykker ut til rasstedet med tre lavinehunder.

– Vi er på vei til raset nå med tre lavinehunder. Vi venter å være framme cirka klokken 21, sier Marius Andersen i Norske redningshunder.

Klokken 20.34 opplyser politiet at redningsmannskapene må trekke seg tilbake av frykt for nye ras.

Et redningshelikopter har fløyet over skredet og melder om at skavler henger ut flere steder.

Vegtrafikksentralen i Vest ble varslet om raset klokken 19.23.

– Det er et ras som har gått på Hol-siden av Geiteryggtunnelen. Det skal være noen meter høyt, sa trafikkoperatør John Andreas Omdal hos Vegtrafikksentralen.

Han sier at raset nok har gått over og forbi veien. Det vil trolig ta en god stund med opprydning, opplyser Omdal.