I dag legger byrådet frem sitt forslag til bybudsjett for 2020. Vi følger med og gir deg det viktigste fra budsjettforslaget.

Finansbyråd Håkon Pettersen (KrF) holder sin første finanstale klokken 10 i Gamle Rådhus.

Budsjettdokumentene skal deretter publiseres klokken 10.10.

Årets budsjettprosess blir spesiell siden det også pågår byrådsforhandlinger. Det er det nye bystyret som skal vedta budsjettet, og der har de tre nåværende byrådspartiene (Ap, KrF og Venstre) bare 18 av 67 representanter.

Det betyr at de tre må samarbeide med minst tre andre partier for å sikre flertall for budsjettet.

Her kan du lese om noen av kravene de mulige samarbeidspartnerne har kommet med i valgkampen.

Det endelige budsjettet vedtas i bystyret like før jul.