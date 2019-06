Joakim Skråmestø og familien bor i et av nabohusene som er evakuert på grunn av brann i gamle Skråmestø skole på Askøy.

Like ved 10.30 fredag formiddag rykket nødetatene ut til en brann i gamle Skråmestø på Askøy. På grunn av propanflasker inne i bygget ble tre eneboliger i området evakuert.

– Det er ikke noe fare for at propanflaskene skal eksplodere, de vil brenne ut. Husene er evakuert på grunn av røyk og varme og for sikkerhet, sikkerhets skyld. Det er ikke noe dramatikk i det og det er ikke definert en sikkerhetssone rundt bygningen som brenner, sier Halleraker ved ellevetiden.

Silje Katrine Robinson

Håper å snart komme tilbake

Joakim Skråmestø (21) så brannen fra huset sitt og gikk ut i veien for å se hva som skjedde.

– Huset vårt ligger oppå en haug, så vi så brannen. Da jeg sto ute i veien og så nedover var vi cirka 50 meter fra brannen, forteller han.

Sammen med sine foreldre og fem andre søsken bor han i huset som ligger cirka 200 meter fra brannen.

– Det tok vel et kvarter før vi fikk beskjed om at vi måtte evakuere. Det er rart å være evakuert. Jeg får ikke gå inn i huset mitt og jeg frykter at noe skal eksplodere i den bygningen som brenner.

Skråmestgø er ikke redd for at det skal begynne å brenne i sitt eget hus.

– Jeg tror ikke brannen treffer vårt hus, men jeg håper vi snart få komme tilbake til huset.

Silje Katrine Robinson

Ikke meldt om savnede personer

I ellevetiden meldte innsatsleder for brannvesenet huset som tapt.

– Bygget er overtent og de driver nå med utvendig slukking. Det er vindstille, så det er ikke meldt om spredningsfare, sier Helge Lund ved 110 Hordaland på dette tidspunktet.

Han forteller at det ikke er meldt om noen savnede personer.

– Vi har evakuert tre eneboliger, men det er ukjent antall personer som er evakuert, sier operasjonsleder Halleraker.

Silje Katrine Robinson

– Ikke sjanse til å redde bygget

Utrykningsleder fra Laksevåg brannstasjon, Gudmund Konglevoll, forteller ved tolvtiden at ressurser fra Askøy, Laksevåg og Hovedstasjonen ble satt inn.

– Bygget var overtent da vi kom frem. Vi har fått hindret spredning til tre campingvogner som sto ti meter unna bygget og andre bygg i nærheten. Det var en sterk strålevarme og mye røyk, sier Konglevoll.

Han forteller at de ikke kunne gå til innsats med røykdykkere fordi huset var overtent og at de måtte stå på sikker avstand for ikke å få scorestein eller husvegger over seg.

– Vi har ikke hatt sjanse til å redde bygget. Propanflaskene som var inne i bygget er brent opp og vi tok også bort fire propanflasker fra campingvognene, sier Konglevoll.

Brannvesenet fra Laksevåg og Hovedstasjonen returnerte like over klokken tolv.

– Askøy brannvesen driver fortsatt etterslukking og det vil de gjøre utover ettermiddagen. Vindretningen har vært gunstig i forhold til giftig røyk mot bebyggelsen i nærheten.