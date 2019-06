– Det viser at de tiltakene vi har satt i verk har vært vellykket, sier varaordfører Bård Espelid.

Antallet askøyværinger som antas å ha blitt syke i forbindelse med smitten i vannet har gått ned.

Kommunen anslår at rundt 2000 mennesker er blitt syke som følge av vannepidemien. 65 av dem har vært innlagt på sykehus.

– Det siste døgnet har vi hatt få til konsultasjon, og én henvisning til Haukeland. Nå er vi nesten tilbake til normaltilstand, sier varaordfører, Bård Espelid.

Disse sykdomstilfellene kan ha andre årsaker enn drikkevannet, påpeker varaordføreren.

– Det er ikke så uvanlig å ha diaré og kvalme, sier Espelid.

Han sier at dette er som forventet.

– Dette er veldig bra og det vi hadde forventet i henhold til inkubasjonstiden til denne bakterien. Det viser også at de tiltakene vi gjorde var effektive og riktige, sier Espelid, som opplyser at bemanningen ved legevakten er redusert noe.

Askøy kommune

Venter svar på vannprøvene

Nå venter de svarene på vannprøvene, for å komme nærmere svaet på hvor smitten stammer fra.

– Disse svarene kan vise sannsynligheten for om det er avføring fra mennesker eller dyr det er snakk om. Dette vil gjøre arbeidet med å lete etter årsaken til hva som har skjedd mer målrettet, sier Espelid.

Analysene må også kvalitetssikres.

– Dette er veldig viktig. Får vi et feilresultat kan vi ledes på ville veier. Dette er et puslespill som krever kvalitet i alle ledd. Derfor må vi ha respekt for at laboratoriet bruker den tiden som er nødvendig for å sikre de riktige prøvene, sier Espelid.

– Mange grunner til refleksjon

Han sier at de siste dagene har vært travle, med mye oppmerksomhet.

– Min rolle er å målbære det mange mennesker har fokus på og arbeider med. Mange jobber med å finne årsaken til det som har skjedd, og å planlegge hvordan vi skal komme frem til årsaken, sier Espelid, som er utdannet som sivilingeniør.

– Det er nok en fordel i henhold til å sette seg inn i denne saken. Det dreier seg mye om rør, vann og vannmiljø. Jeg har jobbet med rør som brukes i offshoresammenheng og skjønner derfor terminologien. Akkurat i denne saken er det en viss fordel, sier han.

Varaordføreren bor selv i smitteområdet, men både han og familien har unngått smitte.

– Jeg bor i utkanten av det området som har vært hardest rammet. Men vi har mange naboer og venner som har blitt smittet. Jeg ser hvilke konsekvenser dette gir og jeg er ydmyk i forhold til belastningene folk får på grunn av dette. Det er mange grunner til refleksjon. Når man ser de triste konsekvensene av dette gjør det inntrykk, sier Espelid.