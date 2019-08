– Det blir også en grå og regnfull helg, sier meteorolog.

De siste to kveldene har meteorologene sendt ut gult farevarsel i Hordaland på kort varsel.

Mandag kveld meldte de plutselig kraftig nedbør og torden. Det samme skjedde tirsdag kveld.

– Det kan skje både onsdag og torsdag kveld også, sier meteorolog Marianne Skolen Andersen ved Meteorologisk institutt.

Vanskelig å melde

Mandag kveld meldte meteorologene opp mot 40 mm regn på tre timer.

Tirsdag skrev meteorologene på Twitter at det kom mer regn enn forventet.

Begge dagene ble det sendt ut gult farevarsel for blant annet Sogn og Fjordane tidligere på dagen. Så tok bygene en uventet vending mot Hordaland.

Grunnen til at farevarslene kommer såpass sent, er at de uforutsigbare bygene er vanskelig å melde. Prognosene viser ofte ikke hvor bygene kommer, eller hvor intense de, før like i forkant av at de inntreffer.

– Bygenedbør er vanskelig å lese nøyaktig i forveien, sier Andersen.

Dei neste dagane må meir eller mindre heile Sør-Noreg belage seg på regnbyer 🌧️ Sjølv om det ikkje ser slik ut på morgonen, gjer du lurt i å pakke med deg ein paraply 🌂 #SørNorge pic.twitter.com/E3AfTIWKBf — Meteorologene (@Meteorologene) August 6, 2019

Fakta: Dette betyr farevarselet Farevarslene fra Meteorologisk institutt deles inn i gult, oransje og rødt nivå. Gult nivå: Mindre konsekvenser på grunn av været. De fleste vil kunne fortsette med daglige gjøremål, men det kan bli strømbrudd og forsinkelse i trafikken. Kan også sendes ut når det forventes større konsekvenser, men meteorologene er usikre på om det faktisk inntreffer. Oransje nivå: Omfattende konsekvenser for mange mennesker. Vil være fare for liv og verdier. Veier kan bli stengt, avganger med båt og fly kan bli kansellert. Nærliggende områder kan få gult varsel som følge av dette. Kan sendes ut hvis det forventes ekstreme konsekvenser, men usikkerheten er for stor til å melde rødt nivå. Rødt nivå: Ekstreme konsekvenser på grunn av vær. Vil være stor fare for at liv går tapt og for store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur. Myndigheter og sivile oppfordres til å utføre sikkerhetstiltak. Kilde: Meteorologisk institutt.

Pakk paraply

Andersen forteller at det samme kan skje både onsdag og torsdag denne uken, men at de foreløpig ikke anser det som en farlig situasjon.

På Twitter skriver meteorologene at det er lurt å ta med seg paraply om morgenene denne uken, selv om det ikke ser ut til å bli regn.

– Vi har ikke sendt ut noe farevarsel for Hordaland i dag, men følger med, sier Andersen.

– Akkurat nå ser det ut til at det blir greie forhold, men hvis vi ser i løpet av dagen at det lokalt kan komme mye regn, vil vi kunne sende ut et varsel.

Meteorologisk institutt

Torden og hagl

I tillegg til kraftige byger kan det komme torden og hagl enkelte steder. Slik kan det fortsette helt frem til helgen, forteller Andersen.

Helgen blir også våt, men det blir ikke bygevær på samme måte som nå.

– Fredag blir det roligere. Da kommer det et lavtrykk som gjør at vi får mer jevn nedbør. Det blir også en grå og regnfull helg.

Varm og kald luft

Det er kollisjoner mellom varm og kald luft som skaper de uforutsigbare bygene.

– Vi får varm luft fra bakken og kaldere luft i høyden.

Varm luft fra bakken gjør at fuktig luft stiger oppover. Jo raskere den stiger, jo kraftigere blir bygene.

Andersen oppfordrer folk til å forholde seg til vanlige forholdsregler ved slikt vær.

– Unngå å oppholde deg på i høyden og slike ting. Vær oppmerksom på hvor du befinner deg i forhold til terrenget, dersom det skulle regne så kraftig at det kan gå skred.