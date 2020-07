Bane NOR har reparert feilen – opnar snart for tog mellom Arna og Bergen

Signalfeilen som førte til at alle lokaltog mellom Arna og Bergen vart innstilt, skal vere reparert.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Mannskap har jobba i økter på tre-fire timar mellom passerande tog for å finne og utbetre feilen tysdag ettermiddag. Foto: Jannica Luoto

Natt til tysdag oppstod ein feil i signalsystemet ved Arna stasjon som skapte problem for togtrafikken.

Alle lokaltog mellom Arna og Bergen vart innstilt, førebels ut dagen.

Entreprenøren kalla inn mannskap frå ferie for å utbetre feilen. Fem mann har arbeida inne i tunnelen.

Arbeidet med å finne og rette feilen har gått føre seg i ettermiddag, samstundes som godstog og regiontog får sleppe forbi innimellom.

Åpner tysdag kveld

Tysdag kveld har banesjefen ei gladmelding til alle togpassasjerar:

– Vi har funne feilen og retta den. No skal det sleppast forbi nokre tog og sjekkast at alt er i orden før vi opnar for fri ferdsel. Det kan ta om lag ein time, seier banesjef Bjørn Skauge til BT klokka 19.45.

På nettsidene sine skriver Bane NOR at de regner med å åpne strekningen for normal trafikk i løpet av kvelden.

Tog står klare

Vy står klare med tog og mannskap til å starte opp att togtrafikken mellom Arna og Bergen, men ventar på klarsignal frå Bane NOR. Dei kan difor ikkje svare på når første avgang blir.

– Vi ser fram til at Bane NOR får utbetra feilen slik at vi kan køyre tog igjen, seier Åge-Christoffersen Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.

Vy har organisert alternativ transport for dei reisande gjennom dagen.

Publisert Publisert: 28. juli 2020 20:11 Oppdatert: 28. juli 2020 20:34