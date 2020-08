Podkast: Kven har skulda for meir koronasmitte? Bent Høie eller festungdom?

Høyr siste episode av «Nokon må gå».

Publisert Publisert Nå nettopp

Morten Myksvoll, Gerd Tjeldflåt og Jens Kihl i «Nokon må gå». Foto: Alice Bratshaug

Kven har eigentleg skulda for at koronasmitten aukar i landet vårt?

Ellevill ungdom i fadderveke som lagar menneskelege pyramidar og det som verre er?

Eller regjeringa, som sleppte nordmenn laus i Europa?

Morten Myksvoll meiner regjeringa kommuniserer altfor dårleg, og må ta sin del av skulda.

– På svenskegrensa i går såg me at det blei kø, ein time etter regjeringa sa dei ville stenge natt til laurdag. Det folk høyrer er: «De har eit par dagar på å ta ein siste handletur», seier han.

Samtidig gjer fadderfestar at faren for smittespreiing aukar. Jens Kihl meiner å ha merka at fadderveka i Bergen er ganske mykje villare enn den er i Oslo.

Forsvarets gransking av Helge Ingstad-havariet og det «komplekse nettverket av direkte og bakenforliggende årsaker», er også tema i denne episoden.

Og vekas «Å Vestland» er ei oppsummering av vestlandsmeisterskapen i nyhendesaker. Ei viss vassklie i Årdal ligg godt an.

Høyr vekas episode her eller i appen BT Lytt, som du kan laste ned i App Store eller Google Play.