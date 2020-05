Krever grep for å sikre kvinner åpent soningstilbud

Ber regjeringen gjenåpne nedlagte fengsler.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) ber regjeringen gjenåpne nedlagte fengsler. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Avdeling D i Bergen fengsel skulle bli det eneste åpne soningstilbudet for kvinnelige innsatte på Vestlandet.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) besluttet imidlertid å utsette tilbudet. På grunn av lang soningskø fylles avdelingen isteden med flere menn.

To kvinnelige innsatte beskrev beslutningen som et sjokk.

– Jeg støtter disse kvinnene 100 prosent, sier stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp), som sitter i justiskomiteen.

Tverrpolitisk støtte

Nå ber justiskomiteen regjeringen ta grep. Komiteen sendte mandag en innstilling til regjeringen om at fengsler som ble nedlagt da soningskøen var kort, bør gjenåpnes nå som den er lengre.

Opprinnelig handlet innstillingen om innsatte og smittevernhensyn i fengslene, men komitémedlem Kari Kjønaas Kjos (Frp) sier at saken om kvinnelige innsatte bekrefter ytterligere de bekymringene justiskomiteen har.

– Det er også litt typisk at det nok en gang er kvinner som rammes, sier Kjos.

Stortingsrepresentanten beskriver saken som en hastesak og ønsker en rask løsning. Innstillingen til justiskomiteen har fått støtte fra et samlet storting.

– Dersom det finnes fengsler der man bare kan låse opp døren, bør vi gjøre det for å lempe på soningskøen, sier hun.

To kvinnelige innsatte ved Bergen fengsel har sagt at de «gikk rett i kjelleren» etter KDIs beslutning. Foto: Tor Høvik

Omstridt beslutning

Det er nå 1025 menn og 61 kvinner i soningskø, ifølge direktoratet. Køen har oppstått på grunn av inntaksstans i fengsler med lavere sikkerhet, en stans som ble innført under pandemien slik at innsatte kunne ha enerom.

Assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i KDI har sagt at det er beklagelig at soningskøen går ut over kvinnenes åpne soningstilbud, men har også understreket at beslutningen var nødvendig.

Beslutningen til KDI har fått flengende kritikk fra flere hold. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) i Bergen fengsel har omtalt den som diskriminerende, mens Norsk kvinnesaksforening har kalt den en skam.

Ulike muligheter for kvinner og menn

Bergen fengsel har en modell der innsatte sakte fases fra strenge avdelinger til mer åpne avdelinger. På den åpne avdelingen er det tilbud om utdanning, arbeidstrening, økt frigang og mer samvær med familie.

Hensikten er å forberede de innsatte til normalsamfunnet. På Vestlandet eksisterer dette tilbudet altså kun for mannlige innsatte.

– Kvinner skal ha de samme muligheter som menn har når det kommer til friere soningsperiode mot slutten av soningen, sier Kjos.