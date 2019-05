Det er røykutvikling på Snorre B-plattformen vest for Florø. Ifølge Equinor er det 121 personer om bord på plattformen.

– Det er røykutvikling på en plattform om ligger vest for Florø, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

Redningsleder Nils-Ole Sunde ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge sier at de har sendt et redningshelikopter fra Florø og at det er to helikopter fra Equinor i området.

– Det er også sendt flere fartøy, sier Sunde til BT ved 14.15-tiden onsdag.

Kraftig røykutvikling

Hovedredningssentralen mottok det første varselet klokken 13.24.

– Dette er en plattform fra Equinor som ligger 70–80 nautiske mil vest av Florø. Det er meldt om kraftig røykutvikling, sier redningslederen.

Ikke bekreftet brann

Han forteller at de ikke har fått bekreftet at det er brann på plattformen.

– Ble det slått full alarm med en gang?

– Nei, vi slo ikke alarm før vi hadde fått avklart situasjonen, sier Sunde.

– Det kan være alvorlig, slår redningslederen ved Hovedredningssentralen fast.

Ved 14.30-tiden får BT opplyst ved Hovedredningssentralen at de ikke ønsker å gå ut med flere opplysninger om den pågående aksjonen i Nordsjøen. I stedet henviser de til Equinor som eier plattformen.

121 personer om bord

NTB melder at det ifølge Equinor skal være 121 personer om bord på plattformen.

– Det er meldt at det er røykutvikling, men vi vet ikke mer enn det. Vi har fartøy på vei for å undersøke situasjonen, sier talsperson Morten Eek i Equinor til NTB.

Har ikke evakuert

Ifølge Eek er det ikke normal produksjon på plattformen, for tiden skal det foregå reparasjonsarbeid der. Til NTB sier Eek at det er for tidlig å si om de skal starte evakuering av de 121 personene som befinner seg på plattformen.

– Ikke avdekket røykkilden

Operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt bekrefter at det ikke er satt i gang evakuering av plattformen Snorre B.

– Røyken har endret farge, og er nå grå, og ikke lenger svart. De siste opplysningene jeg har er at de ikke har avdekket røykkilden, disse opplysningene fikk jeg ved 14.45-tiden, sier operasjonslederen.

Evakueringssenter

Etter det Rebnord har fått opplyst, skal Quality Hotell i Florø fungere som evakueringssenter dersom det blir aktuelt å evakuere plattformen.

– Mottaksapparatet er gjort klart. Vi har sendt en politipatrulje, og vil sende flere politifolk hvis det blir igangsatt evakuering, sier han.