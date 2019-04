Røykdykkere letet etter en kvinne da det sivet røyk ut fra en kjellerleilighet på Nordnes i natt.

Politi og brannvesen ble varslet om brannen i trehusbebyggelsen i Ytre Markevei klokken 03.37.

Naboer evakuert

- Under utrykningen prøvde vi å få kontakt med kvinnen som bor i leiligheten, men uten resultat, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre ved Vest politidistrikt.

Naboer prøvde også å få kontakt.

Det ble sendt inn røykdykkere i leiligheten i kjelleretasjen. Beboere i de to etasjene over brannen kom seg ut ved egen hjelp, samtidig som to trehus i nabolaget ble evakuert.

BERGEN BRANNVESEN

Fikk telefonkontakt

- Vi fryktet at en beboer befant seg i leiligheten, men røykdykkere kunne ganske raskt konstatere at leiligheten var tom, sier Sætre.

Politiet fikk senere telefonkontakt med kvinnen som var på påskeferie annet sted i fylket.

– Vi har ingen formening og hvordan brannen startet. Åstedet må granskes når det er blitt kaldt, sier operasjonslederen.

Fare for brannsmitte

Det er stor fare for brannsmitte i trehusbebyggelsen i området, men det var i natt vindstille og liten fare for spredning.

Like etter 04.30 meldte brigadeleder på Twitter at brannen i Ytre Markeveien var under kontroll. Klokken 05.30 ble brannen meldt slukket.

– Beboerne i huset der det brente har ikke fått komme tilbake til leilighetene sine. Evakuerte naboer har fått klarsignal om at faren er over, sier Sætre.

Rykket fra fire stasjoner

Mannskap fra hovedbrannstasjonen, Laksevåg, Åsane og Sandviken rykket ut da alarmen gikk i natt.

– Dette er definert som et av byens brannsmitteområder. Det blir en massiv utrykning når slike meldinger kommer, sier vaktkommndør Håkon Myking ved 110-sentralen.

Brannvesenet ber for øvrig beboere i området om å tenke seg om i forhold til hvor de parkerer. Det var problemer med å komme frem til det brannutsatte huset.