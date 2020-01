Podkast: Kva gjorde at Vigilo-skandalen kunne felle heile byrådet?

Høyr denne vekas episode av «Nokon må gå».

I STUDIO: Gerd Margrete Tjeldflåt, Jens Kihl og Morten Myksvoll held deg oppdatert på denne vekas store saker i siste utgåve av podkasten «Nokon må gå». Foto: Geir Martin Strande (Arkiv)

Det har storma rundt regjeringa og byrådet denne veka. Statsminister Erna Solberg (H) måtte gjere store endringar i regjeringa, etter at Frp trakk seg på måndag.

Det nye mannskapet er dominert av folk frå vest.

– Har Austlandet gitt opp å styre landet, spør kommentator Jens Kihl.

Byrådet i Bergen er i ei endå større krise, etter at det vart klart at bystyrefleirtalet ikkje har tillit til skulebyråd Linn Kristin Engø (Ap).

– Dette er ein skandale som har utvikla seg til ei politisk krise i Bergen, seier Gerd Tjeldflåt.

I den faste spalta «Å Vestland» spør Kihl om korleis helsekulturen eigentleg fungerer på byfjella i Bergen.

– Er du usikker er det best å halde kjeft, er rådet frå Tjeldflåt.

Høyr vekas episode her eller i BT Lytt, som du kan laste ned i App Store (for iPhone/iOS) eller Google Play (for Android).

