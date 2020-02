Én person i Bergen smittet med koronavirus

Personen har vært på reise i Nord-Italia og er nå i hjemmeisolasjon i boligen sin i Bergen.

Dagrun Waag Linchausen, leder for Legevakten i Bergen, fortalte at legevakten har blitt nedringt av bekymrede bergensere de siste dagene. – Vi klarer ikke å besvare alle samtalene, sier Linchausen. Foto: Marita Aarekol

– Personen har lett til moderat sykdom, forteller etatsdirektør Brita Øygard i Bergen kommune.

Den smittede kom fra Nord-Italia til Bergen på tirsdag, og vedkommende ble testet for korona på Haukeland universitetssjukehus.

Prøven er nå sendt til Folkehelseinstituttet (FHI) som dobbeltsjekker resultatet.

Undersøker kontakt

Øygard forteller at personen er isolert sammen med resten av husstanden. Kommunen vil ikke gå ut med alder eller kjønn på vedkommende.

Etat for helsetjenester undersøker nå hvem personen har vært i kontakt med, slik at også disse personene kan få testet seg.

– Innbyggere som kan ha vært utsatt for smitterisiko, vil få direkte informasjon av helsetjenestene om hvordan de skal forholde seg. For øvrig oppfordrer vi alle innbyggere om å ha gode hygienetiltak, sier etatsdirektøren.

Forhindrer spredning

Øygard sier at de ikke blir overrasket hvis det kommer flere tilfeller.

– Det er mange som nå kommer hjem fra vinterferie, og som har vært i områder med smitte.

Etatsdirektøren sier at kommunen nå gjør det de kan for å forhindre spredning.

– Hjemmeisolering og god hånd- og hostehygiene er viktig. FHI anbefaler også at man reduserer klemming og holder seg unna store folkemengder, sier Øygard.

Helga Arianson, fylkeslege i Vestland, deltok også på kommunens pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Vi må fortsette å forsinke og begrense smitte. Det er fortsatt strategien vår. Vi passer på og ser at Bergen kommune følger de nasjonale retningslinjene, sier Arianson.

Fakta Slik smitter koronaviruset Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter: Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden. Kilde: Folkehelseinstituttet Les mer

Tar imot prøver

Seksjonsoverlege Trond Bruun ved Haukeland universitetssjukehus sier at han er glad for at Bergen kommune har begynt testing.

– Vår rolle som sykehus er å ta imot prøver til analyse. Vi er også rede til å ta imot pasienter som trenger vurdering eller behandling på sykehus, sier Bruun.

Seksjonsoverlege Trond Bruun sier at Haukeland universitetssjukehus vil ta imot pasienter og prøver til analyse. Foto: Marita Aarekol

Han opplyser om at sykehuset også er beredt til å rådgi kommuner om testing.

– Det er ønskelig at prøvetaking gjøres lokalt i de ulike kommunene i fylket, sier Bruun.

– Ikke møt opp i luken

Personer som tror det kan være aktuelt å bli testet skal ikke møte opp i luken på legevakten eller hos fastlegen, sier Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef i Bergen kommune.

– Ring legevakten og avtal hvordan dette skal gjøres, sier han.

Helsebyråd Beate Husa sier at koronaviruset ikke vil være farlig for de aller fleste. – Det aller viktigste er å vaske hendene, sier Husa på pressekonferansen. Foto: Marita Aarekol

Hansen oppfordrer publikum til å søke relevant informasjon på internett før man tar kontakt via informasjonslinjene.

– Det er stor trafikk på telefonen.

Fakta Korona-utbrudd Et tidligere ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Kina i desember 2019.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, enten gjennom luften, ved direkte kontakt eller gjennom indirekte kontakt.

Fastlands-Kina, Hongkong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia regnes som områder med vedvarende spredning.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer at ytterligere global spredning er sannsynlig.

Viruset kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Feber, sår hals er vanlige symptomer. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommer.

På verdensbasis har over 80.000 personer blitt smittet av viruset. 2762 personer har dødd, men kun 47 av dem utenfor Kina. Over 30.000 er friskmeldt etter å ha hatt viruset. Kilde: NTB Les mer

– Ufarlig for de fleste

Helsebyråd Beate Husa understreker at koronasmitte er ufarlig for de aller fleste av oss.

– For de aller, aller fleste av oss er det ikke farlig om vi får koronaviruset. For å unngå mest mulig spredning er det aller viktigste tiltaket å vaske hendene, sier helsebyråd Beate Husa.

Bergen kommune jobber nå med å spre informasjon om god håndhygiene.

– Hvis man har oppholdt seg i områder med smittespredning bør man gå inn på Bergen kommune sine nettsider og se hvordan man skal forholde seg.

Har utført tolv tester

Så langt er det utført tolv tester på legevakten i Bergen. Haukeland har ikke tall for hvor mange tester de har utført. Det kan også foreligge flere positive prøvesvar blant prøvene som er sendt til analyse.

Skolene starter som vanlig etter vinterferien på mandag. De er rådet til å sette inn ekstra smitteverntiltak.

Bergen kommune opplyser at en egen telefonlinje for korona-informasjon nå er opprettet. Telefonnummeret er 55 56 77 00.