Én person i Bergen smittet med koronavirus

Én person bosatt i Bergen kommune har i dag fått påvist koronavirus.

Dagrun Waag Linchausen, leder for Legevakten i Bergen, orienterer om situasjonen i Bergen på en pressekonferanse klokken 13.30 fredag. Foto: Marita Aarekol

Personen har vært på reise i Nord-Italia og er nå i hjemmeisolasjon i boligen sin i Bergen.

Egen telefon

Etat for helsetjenester i Bergen kommune undersøker nå hvem vedkommende har vært i kontakt med, og Bergen legevakt vil gjennomføre tester på personer som kan være utsatt for smitte.

– Innbyggere som kan ha vært utsatt for smitterisiko, vil få direkte informasjon av helsetjenestene om hvordan de skal forholde seg. For øvrig oppfordrer vil alle innbyggere om å ha gode hygienetiltak, sier Brita Øygard.

Bergen kommune oppretter nå en egen informasjonstelefon, opplyser Øygard på en pressekonferanse.

Skolene starter som vanlig etter vinterferien på mandag. De er rådet til å sette inn ekstra smitteverntiltak.

Tar imot prøver

Seksjonsoverlege Trond Bruun ved Haukeland universitetssjukehus sier at han er glad for at Bergen kommune har begynt testing.

– Vår rolle som sykehus er å ta imot prøver til analyse. Vi er også rede til å ta imot pasienter som trenger vurdering eller behandling i sykehus, sier Bruun.

Han sier de også er beredt til å rådgi kommuner om testing.

– Det er ønskelig at prøvetaking gjøres lokalt i de ulike kommunene i fylket, sier Bruun.