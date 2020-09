Her bygges de nye grønne bybenkene

– Vi lager de slik de lagde de i gamle dager. Solide saker, uten skruer, sier møbelsnekker Ronny Langhelle.

Møbelsnekker Ronny Langhelle og lærling Helene Nilsen demonterer og gjenskaper de hundre år gamle trebenkene på verkstedet i Åsane. Foto: Alice Bratshaug

De gamle grønne trebenkene i Byparken rundt Smålungeren skal byttes ut. På snekkerverkstedet like ved Åsane Brannstasjon, er de i full gang med å bygge kopier av benkene.

43 nye benker

De skal bygge 43 nye benker som i løpet av neste år skal plasseres ut rundt Smålungeren. En grønn benk er i ferd med å demonteres og brukes som mal for de nye benkene.

– Den er slitt, men den har tålt mye og er laget av gode materialer, forteller Stig Gaupås, som er leder for snekkeravdelingen i Bergen kommune.

Stig Gaupås forteller at når beina på benkene er slitt ned blir også sittevinkelen litt feil. Fordi de er mest slitt bak, sitter en bakoverlent. Det blir nå rettet opp. Foto: Alice Bratshaug

Han viser oss beina under benken som er slitt ned mellom fem og ti centimeter.

– Benkene er jo tunge, mellom 50 og 60 kilo, og er blitt dradd når de er blitt flyttet opp gjennom årene. Benkene er markert mest slitt på bakbeina, der de også er tyngst, forklarer han.

Solide saker

– Vi lager de slik de lagde de i gamle dager. Solide saker, uten skruer, sier møbelsnekker Ronny Langhelle. Sammen med lærling Helene Nilsen har han demontert en av de gamle benkene som de skal gjenskape.

Det krever minimillimeter presisjon. – Her må også blyantstreken regnes med i målingen, sier Langhelle, mens møbelsnekkerlærlingen følger nøye med.

For en møbelsnekker kreves det langt større presisjon enn for en vanlig snekker. Ronny Langhelle og Helene Nilsen gjør jobben grundig. Foto: Alice Bratshaug

Slik skal benkene felles inn og festes sammen uten bruk av skruer. Foto: Alice Bratshaug

Benkene er trolig over hundre år gamle. Og er laget av alveden (kjerneveden) i tettvokste furuer. Det skal de nye benkene også lages av.

– Ja, de blir grønne

De er malt gang på gang og har stått ute både vår, sommer og høst i bergensvær.

– En kan se at det er brukt ulike sjatteringer av grønt og innerst er det ett hvitt lag. Sinkmalingen som de brukte før kan vi ikke bruke i dag på grunn av giftstoffene. Vi har fått et program fra Jotun, som de kan gå god for og som skal tåle det meste, sier Stig Gaupås.

– Og fargen?

– Ja, de blir grønne, betrygger han oss.

Skikkelig materialer er klar til å brukes i bybenkene. Foto: Alice Bratshaug

– En storm av henvendelser

Etter at Bergensavisen omtalte at benkene skulle skiftes ut, har mange kontaktet Bymiljøetaten for å sikre seg en benk.

– Det har vært en storm av henvendelser. Veldig mange ønsker å sikre seg en av benkene, så de må være enormt populære. Noen forteller historier om at de møtte hverandre på en av benkene, andre at den hadde passet helt perfekt i deres hage, forteller Anne Berit Storheim, som er seksjonsleder for park i Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Stig Gaupås bekrefter den enorme interessen for benkene. Han forteller at da de hentet en av benkene i Byparken, som de skulle bruke som mal for de nye, kjørte en kar etter dem helt fra sentrum til Åsane. Han lurte på hva de skulle gjøre med benken, og om det var mulig å sikre seg en av dem.

Det er nå bare rundt tolv benker igjen rundt Smålungeren. Når de blir tatt inn i høst, kommer de aldri tilbake dit. Selv om benkene er tunge er de lenket fast, for å hindre at de skal bli stjålet. Foto: Alice Bratshaug

Respekt for historien

Storheim kan berolige folk om at de gamle benkene ikke blir kastet, men må skuffe dem som gjerne vil ha en av benkene.

De har ikke tatt helt stilling til hva som skal gjøres med benkene, men har fått henvendelser fra mellom annet eldresenter som ønsker dem. Så Storheim tror det blir noe i den retning.

– Hvorfor bygger dere de nye benkene helt like?

– Det har med respekt for historien å gjøre og hvordan benkene setter sitt preg på dette området i sentrum, sier Storheim.

Benkene har vært på plass lenge. I billedsamlingen til Universitetsbiblioteket finnes det bilder av benker helt tilbake til 1920-tallet. Disse er ikke kliss like de som i dag skiftes ut. Foto: Olai Schumann Olsens samling, Bildesamlingen, UBB

Her kan du se hvordan Byparken så ut på 1920-tallet.

En del av bybildet. De grønne benkene har i rundt hundre år satt sitt preg på Byparken. Foto: Alice Bratshaug